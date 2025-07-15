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İsmi Galatasaray ile anılıyordu, Hakan Çalhanoğlu'nda olanlar oldu! Inter'den açıklama geldi... Başkan resmen açıkladı!

İsmi son dönemde Galatasaray ile anılan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu için İtalyan ekibi Inter'in Başkanı Giuseppe Marotta, beklenmedik bir açıklamada bulundu. İşte detaylar...

İsmi Galatasaray ile anılıyordu, Hakan Çalhanoğlu'nda olanlar oldu! Inter'den açıklama geldi... Başkan resmen açıkladı!
Berker İşleyen

Son dönemde Inter'de yaşadığı sorunlar nedeniyle Serie A kulübünden ayrılmak istediği iddia edilen Hakan Çalhanoğlu'nun, çocukluğundan beri taraftarı olduğu Galatasaray'a transfer olmak istediği ileri sürülüyordu.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre; sarı kırmızılıların Hakan için yaptığı teklif Inter'in beklentilerinin altında kaldı ve görüşmeler çıkmaza girdi.

Inter Başkanı Giuseppe Marotta, Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Hakan Çalhanoğlu ile ilgili kesin bir açıklama yaptı.

"HAKAN BİZİM OYUNCUMUZ"

İsmi Galatasaray ile anılıyordu, Hakan Çalhanoğlu nda olanlar oldu! Inter den açıklama geldi... Başkan resmen açıkladı! 1

Football Italia'nın haberine göre, Marotta, milli futbolcunun Inter'den ayrılmayacağını ve takımın önemli bir parçası olduğunu belirtti. Lega Serie A toplantısı sonrası basın mensuplarına konuşan Marotta, "Hakan tamamen bizim oyuncumuz ve sezon öncesi kampına katılacak" dedi.

11 GOL 8 ASİST

İsmi Galatasaray ile anılıyordu, Hakan Çalhanoğlu nda olanlar oldu! Inter den açıklama geldi... Başkan resmen açıkladı! 2

Hakan Çalhanoğlu, geçtiğimiz sezon Inter ile Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselme başarısı gösterdi. 47 maçta forma giyen milli futbolcu, 11 gol ve 8 asistlik etkileyici bir performans sergiledi.

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