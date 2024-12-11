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İsmi jenerikten silindi! O oyuncunun Leyla dizisinden ayrıldığı iddia edildi! Seyirci tepkili...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
11.12.2024 23:43
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Cemre Baysel, Alperen Duymaz ve Yiğit Kirazcı'nın başrollerinde yer aldığı Leyla Hayat Aşk Adalet dizisinde yeni bir gelişme yaşandı. Dizide Ferda karakterine hayat veren Gamze Karaduman'ın ismi jenerikten çıkarıldı. Ünlü oyuncunun diziden ayrıldığı iddia edildi.

İsmi jenerikten silindi! O oyuncunun Leyla dizisinden ayrıldığı iddia edildi! Seyirci tepkili...

Cemre Baysel, Alperen Duymaz ve Yiğit Kirazcı'nın başrollerinde yer aldığı Leyla Hayat Aşk Adalet dizisi yeni sezonun en sevilen işlerinden bir tanesi. Hikayesi ve karakterleriyle her Çarşamba adından söz ettiren dizi son zamanlarda Gonca Vuslateri'nin hayat verdiği Nur karakteriyle gündeme geliyordu.

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Dizinin son bölümünde ise şaşırtan bir gelişme yaşandı. Jenerikte bir oyuncunun ismi yer almadı.

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DİZİDEN ÇIKTIĞI İDDİA EDİLDİ!

Geçtiğimiz haftalarda dizide Nur, hamile olan Ferda karakterinin bebeğini düşürmeye çalışmıştı ve Ferda'nın annesi de kızını başka bir eve götürmüştü. Yeni bölümde de görünmeyen Ferda karakteri seyirciyi meraklandırdı. Gamze Karaduman'ın isminin jenerikten silinmesi de akılları karıştırdı.

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Ünlü oyuncunun diziden ayrıldığı iddia edildi. Sosyal medyada bu söylenti tepkiyle karşılandı. O yorumlardan bazıları...

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Anahtar Kelimeler:
Alperen Duymaz Gonca Vuslateri
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