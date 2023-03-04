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İsmi Konyaspor ile anılan Sergen Yalçın, teklifi para dahi konuşmadan reddetti! Verdiği örnek herkesi şaşırttı

04.03.2023 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran ve sezonu çifte kupa ile tamamlamayı başaran Sergen Yalçın için dönüş iddiaları ortaya atılırken gündeme gelen kulüp, yeni hocası Stanojevic ile henüz puan kazanamamanın yanı sıra gol dahi atamayan Konyaspor olmuştu. Bu iddialara Yalçın cephesinden oldukça ilginç bir yanıt verdi. İşte detaylar...

İsmi Konyaspor ile anılan Sergen Yalçın, teklifi para dahi konuşmadan reddetti! Verdiği örnek herkesi şaşırttı

Türk futbolunun en önemli figürlerinden biri olan, son olarak 2020/21 sezonunda Beşiktaş'ı çalıştıran ve Siyah-Beyazlılar ile çifte kupa kazanma başarısı gösteren Sergen Yalçın, Kara Kartal ile yollarını ayırması sonrası uzunca bir süre dinlenmeye çekilmiş, ayrılık sonrası dönemde yaptığı açıklamada birçok teklif aldığını dile getirirken, "Beşiktaş taraftarına bir umut verdim. Siz bırak demediğiniz sürece bırakmayacağım dedim. Biz duygusal insanlarız. Ancak bırakmak zorunda kaldım. Yıprandım. Beşiktaş'a zarar vermek istemedim. Üzülüyoruz, belli edemiyoruz. Evde kendi kendimize yaşıyoruz. Ayrıldıktan sonra yurt dışından da teklifler geldi. Katar falan o taraflardan. Ben kabul etmedim. 2-3 tane Süper Lig'den teklif geldi. 3 büyükten teklif gelmedi. Zaten 7-8 ayda anca kendimi topladım." demişti.

İSMİ KONYASPOR İLE ANILIYORDU

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Tüm bunlar yaşanırken, Aralık 2021'den bu yana herhangi bir takım çalıştırmayan Sergen Yalçın için Süper Lig'e dönüş iddiaları ortaya atılırken ismi, İlhan Palut ayrılığı sonrası yoluna Sırp çalıştırıcı Aleksandar Stanojevic ile devam eden ancak 49 yaşındaki hocayla birlikte çıktığı 5 maçlık periyotta gol dahi atamayan Konyaspor ile anılmaya başlanmıştı.

STANOJEVIC HER KURUŞU TALEP ETTİ

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Sırp teknik adam yaptığı sözleşmeye sadık kalacağını görevi bırakması isteniyorsa tazminatının ödenmesini talep edildi. Stanojevic ayrılmak için 1.5 yıllık anlaşmasında yer alan her euro'yu kuruşu kuruşuna talep etti.

PARA DAHİ KONUŞMADAN REDDETTİ

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Bu iddialar Yalçın'ın da kulağına giderken, başarılı hocanın teklifi para dahi konuşmadan reddederek, İlhan Palut'un yaşadıklarını örnek gösterdiği ve "Konyaspor'da bu yönetimle çalışmayı etik açıdan doğru bulmuyorum" cevabını verdiği iddia edildi.

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