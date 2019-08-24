Messi Junkeren'de! İnanılmaz olay

Norveç 3. Ligi ekiplerinden Junkeren, gerçek adıyla Lionel Messi'yi kadrosuna katarak büyük dikkat çekti.

MESSI'NİN EN İYİ FRİKİK GOLLERİ

16 yaşındaki Daniel Are Knutsen, Arjantinli yıldız Messi'ye olan hayranlığı nedeniyle ismini resmi olarak Lionel Messi yapmıştı.

Daha önce Fauske/Sprint 16 Yaş Altı Takımı'nda forma giyen Knutsen'in takım arkadaşlarından birinin adı da Ronaldo'ydu.

Knutsen, ismini Lionel Messi yapmasıyla ilgili olarak "Lionel Messi benim en büyük idolüm ve bir süredir ismimi değiştime planım vardı. Oyun olarak bazı benzerliklerimiz var ama muhtemelen yeteneğim o kadar üst düzey değil. Beni eskiden tanıyanlar Knutsen diyor ama yeniler Lionel veya Leo diyebilirler" dedi.

Junkeren'in genel menajeri Runar Bo Eriksen ise şimdiki hedeflerinin ise Cristiano Ronaldo olduğunu belirtti.

