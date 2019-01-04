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İsminin hakkını veriyor! Fıstık bombası 60 TL'den günde 300 tepsi satılıyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 04.01.2019 14:34 | Son Güncelleme

Gaziantep'te 11 yıl tekstil sektöründe çalışan ve bu süre içerisinde tatlıcılık mesleğine ilgi duyan Şimşek Korkmaz, memleketi Adana'ya gelerek 'Fıstık Bombası' adlı tatlıyı üretip, satmaya başladı. Korkmaz, kent halkının bu tatlıya yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

İsminin hakkını veriyor! Fıstık bombası 60 TL'den günde 300 tepsi satılıyor

Çocukluk yıllarından beri tatlıya düşkün olduğunu ve tükettiğini söyleyen Şimşek Korkmaz, 11 yıl tekstil sektöründe çalıştığı Gaziantep’te, her boş anında kentteki tatlıcıları gezip, tatlı yediğini belirtti.

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Zamanla neredeyse tüm tatlıcıları gezdiğini ve gözlem yaptıkça bu işe girmek istediğini dile getiren Korkmaz, "11 yılın sonunda radikal bir karar alarak tekstil kariyerimi bıraktım ve Adana’ya döndüm. Yıllar içinde üzerinde çalıştığım ‘Fıstık Bombası’ isimli tatlıyı üretmeye başladım" dedi.

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‘Fıstık Bombası’nın yüzde 100 doğal ürünlerle yapıldığını belirten Şimşek Korkmaz, tatlıyı közde pişirerek farklı lezzet elde ettiğini vurguladı.

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Adanalıların ‘Fıstık Bombası’nı çok sevdiğini söyleyen Korkmaz, İzmir ve İstanbul’un da aralarında bulunduğu kentlerden çokça sipariş aldığını belirtti.

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Şimşek Korkmaz, “Tepsisi 60 TL’den günde 200-300 tepsi kadar satıyorum. Bu da ortalama 1500 Fıstık Bombası yapıyor. Özellikle sosyal medya hesabımdan görenler sipariş veriyorlar” dedi.

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Korkmaz, "Biz bu işi maddi kazançtan önce Adana’mızın adını duyurmak için yapıyoruz. Amacım, bu tatlıyı Türkiye’nin her yerinde yedirebilmek ve Adana’nın sadece kebapta başarılı olmadığını, gerçekten bir tatlı şehri olduğunu gösterebilmektir. Küçücük bir kâr marjı katarak, sadece başarıya odaklandım" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
fıstık bombası adana tatlıları

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