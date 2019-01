İsminin hakkını veriyor! Tutku meyvesi kilo vermek için birebir

Güçlü bir lif deposu

Diyet lifi, sağlıklı beslenmenin önemli bir bileşeni olarak kabul edilir. Tutku meyvesi 100 gramda 10.4 gr lif içerir. Bu değer günlük lif ihtiyacının %27’si gibi yüksek bir değeri karşılamaktadır. Yapılan bir araştırmada tutku meyvesinin, yapısındaki pektik maddeler, selüloz, hemiselüloz gibi lifli yapılardan zengin oluşu tokluk kan şekerini kontrol etmede ve tip 2 diyabette güvenle kullanılabileceğinin altını çizmektedir. Diyabetli birey günlük meyve porsiyonunu aşmamak koşulu ile güvenle tüketebilir. Yapılan bir başka çalışmada da sindirim sisteminden sindirilmeden geçen liflerin bağırsakların çalışmasını düzenleyerek tip 2 diyabet, hiperkolesterolemi, hiperlipidemi gibi kardiyovasküler hastalıkları ve kolon kanserini önlemede yardımcı olduğu tespit edilmiştir.

Obezite ile savaşır

100 gr tutku meyvesi; 97 kalori ve 30 mg C vitamini içeriyor. Bu değer günlük C vitamini ihtiyacının yarısını A vitamini ihtiyacının da %43’ünü karşılamaktadır. Bu değerler A ve C vitamininin antioksidan gücü nedeniyle tutku meyvesini değerli kılmaktadır. Bu etkisiyle bağışıklık sistemini de güçlendirmektedir. Bilimsel yayınlarda bu meyvenin bileşimindeki pektinin kilolu kişilerde bağırsaktan geçiş süresini uzatarak su tutma ve jelleşme özelliği ile tokluk etkisi yaratarak vücut ağırlığında azalma sağladığı rapor etmiştir. Ayrıca bu jelleşme total kolesterol ve trigliseritleri de düşürmektedir.

Psikoloji obeziteyi, obezite de psikolojiyi kötü etkileyerek sağlığı olumsuz noktalara götürmektedir. Hastalıklarla mücadelede önemli olan hastalık oluşmadan tedbir almak olmalıdır. Bu tedbirler arasında mutluluk hormonu (serotonin) seviyesinin yükselmesini sağlayan besinlerle beslenerek moralimizi yüksek tutmak da olmalıdır.