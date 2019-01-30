İsminin hakkını veriyor! Tutku meyvesi kilo vermek için birebir

Fazla kilolarla savaşırken lif oranı yüksek, vitamin-mineral yönünden zengin bir beslenme planı uygulanmalıdır. Aktif bir yaşamla daha zayıf bir bedene sahip olarak sağlıklı kalabilmek mümkündür. İşte bu noktada tropikal bir meyve olan tutku meyvesi ya da bir diğer ismiyle çarkıfelekten faydalanabiliriz.

Anavatanı Güney Amerika olan Brezilya, Arjantin gibi tropik bölgelerde yetişen ve dünyada ‘passion fruit’ adı ile bilinen, kendine özgü tadı ve aroması olan tutku meyvesi besin değerleri yönünden oldukça zengindir. Çarkıfelek; dış kısmı mor, içi çekirdekli bir yapıya sahip egzotik bir meyvedir.

Uykusuzluk ve stresle birebir!

Çarkıfelek ailesine ait olan ve bilimsel adı passsiflora edulis olan tutku meyvesi uykusuzluk durumlarında, stres, anksiyete ve depresyon gibi psikolojik olumsuzluklarda serotonin seviyesinde yükselme sağlayan doğal bir sakinleştiricidir. Serotonin yükselmesi mutluluk hissini artırmaktadır.

Bu hisle bağlantılı olarak cinsel gücüde desteklemektedir. Bitkisel tedavilerle yapılan stres yönetiminde, sakinleştiricilerde, bu meyvenin özlerinden yararlanıldığı düşünüldüğünde meyvenin doğal olarak da tüketilmesi önerilmektedir.