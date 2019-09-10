YEMEK

İsot ve salçanın acı serüveni

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 10.09.2019 13:39 | Son Güncelleme

Zengin yemek kültürüyle Türkiye'nin gastronomi kentlerinden Gaziantep'te tadı, rengi ve kokusuyla birçok yemeğe lezzet katan isot ve salça, kavurucu sıcakta uzun ve zahmetli bir sürecin ardından sofraları süslüyor.

İsot ve salçanın acı serüveni

Gastronomi dalında UNESCO'nun Kreatif Şehirler Ağı'na dahil edilen Gaziantep mutfağında tadı, rengi ve kokusuyla yemeklere lezzet katan isot ve salça, tarlalarda kavurucu sıcak altında gerçekleştirilen hasadın ardından ayıklama, kurutma gibi zorlu süreçlerin ardından sofralara ulaşıyor.

Hasat edilen veya tarlalardan alınan biberler, önce geniş alanlarda yayılarak günlerce güneş altında kurumaya bırakılıyor. Daha sonra kadın işçiler tarafından çöp ve saplarından ayıklanan biberler, salça veya pul biberi yapımı gibi iki ayrı işlem için hazır hale getiriliyor. Evlerde olduğu gibi fabrikalarda da biberler benzer işlemlerin ardından biber, isot veya salçaya dönüştürülüyor.

BİBERİN SALÇAYA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
AW798201_02
Ev ya da fabrikalarda saplarından ayrılan biberler, önce kesilip ardından ise makinelerde çekiliyor. Makinelerde kıyma gibi çekilerek çok küçük hale getirilen biber parçaları, tepsi ya da poşet içerisine konularak ya kavurucu sıcak altında kurutularak ya da ocaklarda kaynatılarak salçaya dönüştürülüyor.

PUL BİBERİ YAPIMI

Bölgede isot olarak bilinen pul biberi de yine zorlu işlemlerle hazırlanıyor. Saplarından ayıklanan biberler, pul biberi için evlerin damlarında, bahçelerinde ya da fabrikaların hazırladığı özel sergi alanlarında kurutulmaya bırakılıyor. Yaklaşık 10 gün boyunca kurutulan biberler, daha sonra makinelerde çekiliyor. Zeytinyağıyla harmanlanarak eşsiz bir tat ve parlaklık kazanan biberler, bu zahmetli ve "acı dolu" yolculuğun ardından mutfakların vazgeçilmezi olan pul ve toz biber haline geliyor.

BİBER BÖLGE İNSANININ ÖNEMLİ GEÇİM KAYNAĞI

Zaman zaman 40 dereceyi aşan sıcak havaya ve biberin acısına rağmen gün boyu tarla, ev ve fabrikalarda mesai yapan isot işçileri, kavurucu güneşle en lezzetli ürünü elde etmenin ve aile bütçelerine katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşıyor. Sabahın erken saatlerinde kavurucu sıcak altında çalışan işçiler, ağız ve burunlarını maskelerle kapatarak biberin acısından korunmaya çalışıyor.

Yıl boyunca küçük ev işletmeleri ya da baharatçıların tezgahlarında satılan toz biber ve isot, kalitesine göre kilogramı 15 ile 50 TL arasında alıcı buluyor.

Sansasyonel cihaz! Asus ROG Zephyrus incelemesiSansasyonel cihaz! Asus ROG Zephyrus incelemesi
Aşure tatlı olmasına rağmen gıda değeri çok zenginAşure tatlı olmasına rağmen gıda değeri çok zengin
Kışın yiyen doktor yüzü görmüyorKışın yiyen doktor yüzü görmüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
isot yapımı salça yapımı pul biber nasıl yapılır

En Çok Okunan Haberler

Yeşilçam'ın acı kaybı! Usta isim vefat etti

Yeşilçam'ın acı kaybı! Usta isim vefat etti

Bahar'ın büyük değişimi! Yeni sezondan çarpıcı fragman

Bahar'ın büyük değişimi! Yeni sezondan çarpıcı fragman

Köye özel toprakla mayalanan pekmez 200 yıldır gelir kaynağı

Köye özel toprakla mayalanan pekmez 200 yıldır gelir kaynağı

Balığa limon sıkın yanında soğan yiyin!

Balığa limon sıkın yanında soğan yiyin!

Herkes ıspanakla karıştırıyor! Taze tüketilince öyle bir etkisi var ki...

Herkes ıspanakla karıştırıyor! Taze tüketilince öyle bir etkisi var ki...

Her şeye yakışıyor: Patates köftesi tarifi

Her şeye yakışıyor: Patates köftesi tarifi

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aşure tatlı olmasına rağmen gıda değeri çok zengin

Aşure tatlı olmasına rağmen gıda değeri çok zengin

C vitamini deposu kuşburnunun sofralara uzanan yolculuğu

Kışın yiyen doktor yüzü görmüyor

Balığa limon sıkın yanında soğan yiyin!

Balığa limon sıkın yanında soğan yiyin!

İddiası büyük: Bir haftada 7 kilo verdiren Türk kahvesi diyeti

İddiası büyük: Bir haftada 7 kilo verdiren Türk kahvesi diyeti

Kaşar peyniri ve tost peyniri arasındaki fark nedir?

Kaşar peyniri ve tost peyniri arasındaki fark nedir?

Herkes ıspanakla karıştırıyor! Taze tüketilince vücudu yeniliyor

Herkes ıspanakla karıştırıyor! Taze tüketirseniz...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.