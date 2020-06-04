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Ispanaklı kek tarifi! Yeşil mucizenin nefis tadına doyamayacaksınız

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

'Ben yemem, sebzeden kek olur mu?’ demeyin. Ispanaklı kek tarifini denedikten sonra rengine aşık olacak, tadına doyamayacaksınız.

Ispanaklı kek tarifi! Yeşil mucizenin nefis tadına doyamayacaksınız

İçinde gıda boyası olmayan, rengini ıspanaktan alan nefis ıspanaklı kek tarifine gelin malzeme listesiyle başlayalım.

ISPANAKLI KEK TARİFİ MALZEMELERİ

Sebzesi renginde saklı, tadı vanilyalı, lezzetli ve biraz da sağlıklı. İşte nefis ve bir o kadar da kolay ıspanaklı kek tarifi malzemeleri.

  • 3 yumurta
  • 1 çay kaşığı vanilya
  • 1 1/2 su bardağı şeker
  • 1.5-2 su bardağı taze ıspanak (Saplarından temizlenmiş)
  • 3/4 bardak bitkisel yağ
  • 2 yemek kaşığı limon suyu
  • 2 su bardağı elenmiş un
  • 3 çay kaşığı kabartma tozu
  • 1/2 çay kaşığı tuz

ISPANAKLI KEK YAPILIŞI

  • Ispanağı hafif yumuşayana dek buharda birkaç dakika pişirin. Daha sonra soğuk su altına koyun ve fazla suyunu sıkın. Blenderdan geçirerek püre haline getirin ve bir kenara koyun.
  • Büyük bir kaseye yumurta, şeker ve limon suyunu iyice birleşene kadar karıştırın.
  • Püre haline getirdiğiniz ıspanağı ekleyin.
  • Un, kabartma tozu ve tuzu ekleyin hafifçe spatulayla alttan üste olacak şekilde karıştırın.
  • Hazırladığınız kalıba ya da dikdörtgen bir borcama ıspanaklı keki dökün.
  • Önceden ısıttığınız 180 derecelik fırında 25 dakika pişirin.

ISPANAKLI KEK PASTA YAPMAK İSTERSENİZ ARASINA KREMA KOYABİLİRSİNİZ! BUNUN İÇİN…

‘Ispanaklı kek tarifi kremalı nasıl yapılır?’ diyenlerdenseniz izlemeniz gereken adımlar çok kolay.

  • Ispanaklı kekinize nefis bir krema yapmak için; 1 su bardağı süt, 2 yemek kaşığı nişasta, 1 yemek kaşığı şeker ve yarım ölçü krem şanti kullanabilirsiniz.
  • Önce süt, nişasta ve şekeri ocağa alın ve muhallebi haline getirin. Ayrı bir kapta süt ve krem şantiyi kıvam alana dek çırpın. Muhallebi soğuduktan sonra birleştirip soğuyan kek üzerine uygulayın.

ISPANAKLI KEKİN PÜF NOKTALARI

  • Kek malzemelerinin oda sıcaklığında olmasına dikkat edin.
  • Ispanağın fazla suyunu mutlaka iyice süzün. Sulu kalması kekinizin istediğiniz gibi olmamasına neden olabilir.
  • Kekininiz istenilen dakikada pişmeyebilir bu yüzden fırından çıkarmadan önce mutlaka bir kürdanla test etmelisiniz.

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