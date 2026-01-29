Ispanaktaki kumu tek bir malzeme ile dakikalar içinde temizleyin

Ispanağı yalnızca akan suyun altında yıkayarak kum ve çamurundan arındırmak ne yazık ki mümkün olmuyor. Doğru yöntemle temizlenmeyen ıspanak hem hastalıklara davetiye çıkarabiliyor hem de yemeğin keyfini kaçırıyor. İyi haber ise bu durumun üstesinden tek bir malzeme ile gelebilmeniz. Sihirli malzeme: karbonat!

Karbonat ıspanaktaki kumu ve çamuru temizleme konusunda son derece etkilidir. Büyük bir kabın içine soğuk su doldurun ve içine 2 paket karbonat dökün. Suyu karıştırın ve bu karışımın içine ıspanak yapraklarını koyun. Ispanakları suyun içinde 20 dakika kadar bekletin. Ardından akan suyun altında ıspanakları yıkayın.

ALTERNATİF YÖNTEM: TUZ

Evinizde karbonatınız yoksa bunun yerine tuz da kullanabilirsiniz. Tuz, yaprakların arasına sıkışan kumun çözülmesini ve dibe çökmesini sağlar. Geniş bir kabın içine soğuk su doldurun.

Suya 1–2 yemek kaşığı kaya tuzu veya sofra tuzu ekleyin. Ispanakları kök kısımlarını ayırmadan suya bırakın. Yaprakları hafifçe elinizle karıştırın. 10 dakika kadar bekleyin.

Tuzlu sudan çıkarttığınız ıspanakları 2 kez akan suyun altında durulayın.