Yarım asırlık gelenek: Diyarbakır'da devam ediyor

Yılın özel günlerinde ve kandillerde fırınlarda pişirilen yağlı ekmekler, hayırseverler tarafından satın alınarak komşu, eş, dost ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. İlçede uzun yıllardır fırın işletmeciliği yapan Berat Yılmaz, kandillerde, cuma akşamları ve bayram arifesi gibi özel günlerde, yağlı ekmek yaptıklarını, hayır yapmak isteyen vatandaşların bu ekmekleri satın alarak dağıttığını söyledi. Yılmaz, bu geleneğin atalarından kendilerine kalan güzel bir miras olduğunu söyledi.

Kaynak: İHA