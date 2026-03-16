Yarım asırlık gelenek: Diyarbakır'da devam ediyor

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, yarım asırdan fazla bir süredir devam eden kandil geceleri yağlı ekmek dağıtım geleneği devam ediyor.

Yılın özel günlerinde ve kandillerde fırınlarda pişirilen yağlı ekmekler, hayırseverler tarafından satın alınarak komşu, eş, dost ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. İlçede uzun yıllardır fırın işletmeciliği yapan Berat Yılmaz, kandillerde, cuma akşamları ve bayram arifesi gibi özel günlerde, yağlı ekmek yaptıklarını, hayır yapmak isteyen vatandaşların bu ekmekleri satın alarak dağıttığını söyledi. Yılmaz, bu geleneğin atalarından kendilerine kalan güzel bir miras olduğunu söyledi.
Kaynak: İHA

En Çok Okunan Haberler
CANLI | İran'dan kamikaze saldırısı: Kritik petrol tesisi vuruldu

CANLI | İran'dan kamikaze saldırısı: Kritik petrol tesisi vuruldu

IKYB'den kritik açıklama: "İhraç edecek petrol kalmadı"

IKYB'den kritik açıklama: "İhraç edecek petrol kalmadı"

Galatasaray maçı öncesi Liverpool'da deprem! Paramparça oldular

Galatasaray maçı öncesi Liverpool'da deprem! Paramparça oldular

İşte Oscar'ın kazananları! O film 6 ödül birden aldı

İşte Oscar'ın kazananları! O film 6 ödül birden aldı

SGK artık ödemeyecek: Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar!

SGK artık ödemeyecek: Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar!

Maliyenin radarında: Sürekli IBAN değişti, 6 ayda 500 milyon TL

Maliyenin radarında: Sürekli IBAN değişti, 6 ayda 500 milyon TL

