İspanya’da çığ düştü: 3 ölü

İSPANYA'nın Aragon bölgesindeki kayak merkezinde çığ düşmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İspanya’da çığ düştü: 3 ölü

İspanya'nın Aragon bölgesindeki bir kayak merkezinde 2 bin 600 metre yükseklikten çığ düştüğü belirtildi. Yetkililer, çığ altında kalan 6 kişiden 3'ünün kurtarıldığını, 3 kişinin ise yaşamını yitirdiğini açıkladı.

İspanya
