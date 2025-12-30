İspanya’da çığ düştü: 3 ölü

İSPANYA'nın Aragon bölgesindeki kayak merkezinde çığ düşmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
30.12.2025 14:22
İspanya'nın Aragon bölgesindeki bir kayak merkezinde 2 bin 600 metre yükseklikten çığ düştüğü belirtildi. Yetkililer, çığ altında kalan 6 kişiden 3’ünün kurtarıldığını, 3 kişinin ise yaşamını yitirdiğini açıkladı.Kaynak: DHA | Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır
