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İspanya'da foto muhabirlerinden La Liga ve kulüplere protesto

İSPANYA HABERLERİ  | 28.05.2020 16:03 | Son Güncelleme

İspanya genelinde gösteri yapan foto muhabirleri, "haber alma hakkıyla oynanamaz" yazılı pankart açarak, Kovid-19'dan dolayı kısıtlanan basın haklarının geri verilmesini istedi.

İspanya'da foto muhabirlerinden La Liga ve kulüplere protesto

İspanya'da foto muhabirleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı haber alma haklarının ve çalışmalarının kısıtlandığı gerekçesiyle La Liga kurumu ve kulüp binalarının önünde eylem yaptı.

La Liga'nın Madrid'deki merkezi ile Valensiya, Barselona, Bilbao, Sevilla, Granada gibi ülkenin birçok kentindeki kulüp binaları önünde toplanan foto muhabirleri, "haber alma hakkıyla oynanamaz" yazılı pankart açtı. Ülke genelindeki foto muhabirleri derneklerinden yapılan açıklamalarda, Kovid-19'dan dolayı basın mensuplarının antrenman tesislerine ve maçlar oynanmaya başlandığında stadyumlara alınmamasıyla ilgili kararların gözden geçirilmesi istendi.

İspanya'da hükümete bağlı Spor Yüksek Konseyi (CSD) ile La Liga kurumuna ve kulüp yöneticilerine yapılan çağrılarda, Kovid-19 için gerekli sağlık kurallarına uyularak, basının haber alma hakkının korunması talep edildi.

Öte yandan CSD'den yapılan açıklamada, basının haber ve görüntü alma hakkıyla ilgili zaten bir çalışma yürütüldüğü belirtilerek, salgından dolayı bazı kısıtlamalar getirilse de ertelenen maçların oynanması sırasında, geçmiş uygulamalara benzer bir şekilde görüntü ve bilgi akışının garanti edileceği bildirildi.

İspanya'da 1. ve 2. lig maçlarının, henüz resmi bir tarih açıklanmasa da 12 Haziran'da başlaması öngörülüyor. La Liga ve kulüpler, Kovid-19'dan dolayı basın mensuplarının tesislere girmesine izin vermezken, antrenmanlara ilişkin fotoğraf ve video görüntüleri kulüpler tarafından basın organlarına dağıtılıyor. Yaşanan krizden dolayı çok sayıda basın mensubu da işlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalıyor.

(AA)

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