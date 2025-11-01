SPOR

İspanya'da mutsuz! Trabzonspor'un eski yıldızı Sörloth Türkiye'ye geri dönebilir... Hem de Süper Lig devine

Fenerbahçe, golcü transferi için eski Süper Lig yıldızı Alexander Sörloth’a yöneldi. Atletico Madrid’de forma şansı bulamayan Norveçli futbolcu ayrılmak istiyor. Bu gelişme, sarı-lacivertli ekibin transfer planlarını hızlandırdı. İşte detaylar...

Berker İşleyen
Alexander Sörloth

Alexander Sörloth

NOR Norveç
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Atletico Madrid
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Kasım ayına girilmesiyle birlikte Trendyol Süper Lig’de hem şampiyonluk yarışı hem de transfer hareketliliği hız kazanmaya başladı. Takımlar, ara transfer döneminde kadrolarını güçlendirmek için şimdiden harekete geçerken, Fenerbahçe cephesine İspanya’dan sürpriz bir haber geldi.

SÖRLOTH’TAN AYRILIK SİNYALİ

İspanya da mutsuz! Trabzonspor un eski yıldızı Sörloth Türkiye ye geri dönebilir... Hem de Süper Lig devine 1

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Norveçli golcü Alexander Sörloth, Atletico Madrid’de forma şansı bulamaması nedeniyle takımdan ayrılmayı düşünüyor. Fichajes’in haberine göre, gelecek yıl düzenlenecek Dünya Kupası öncesinde düzenli olarak oynamak isteyen 29 yaşındaki futbolcu, Ocak ayında yeni bir takıma gitmeye sıcak bakıyor.

İLK 11’DE ŞANS BULAMIYOR

İspanya da mutsuz! Trabzonspor un eski yıldızı Sörloth Türkiye ye geri dönebilir... Hem de Süper Lig devine 2

Sezon başında Atletico Madrid’e transfer olan Sörloth, şu ana kadar tüm kulvarlarda 11 maça çıkarken sadece 2 gol kaydetti. Yedek kulübesine mahkûm kalan yıldız santrfor, teknik direktör Diego Simeone’nin rotasyonunda kendine kalıcı yer edinemedi.

FENERBAHÇE’NİN RADARINDA

İspanya da mutsuz! Trabzonspor un eski yıldızı Sörloth Türkiye ye geri dönebilir... Hem de Süper Lig devine 3

Sörloth’un ayrılık isteği, uzun süredir oyuncuyu gündeminde tutan Fenerbahçe’yi yeniden harekete geçirdi. Sarı-lacivertliler, Youssef En-Nesyri’nin takımdan ayrılması ihtimaline karşı yeni bir golcü arayışına girmiş durumda. Bu doğrultuda Sörloth’un ismi, yönetimin öncelikli hedefleri arasında yer alıyor.

25 MİLYON EUROLUK DEĞER

İspanya da mutsuz! Trabzonspor un eski yıldızı Sörloth Türkiye ye geri dönebilir... Hem de Süper Lig devine 4

Atletico Madrid ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sörloth’un piyasa değeri 25 milyon euro civarında. Ancak Norveçli oyuncunun daha fazla forma şansı bulmak istemesi, transfer sürecinde Fenerbahçe’nin elini güçlendirebilir.

Trabzonspor’da gösterdiği performansla Türkiye’de büyük bir iz bırakan Sörloth’un yeniden Süper Lig’e dönme ihtimali, sarı-lacivertli taraftarları şimdiden heyecanlandırmış durumda.

