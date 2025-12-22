SPOR

Rıdvan Dilmen'den olay şampiyonluk iddiası! Puanına kadar açıkladı

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına dair açıklamalarda bulundu. Dilmen değerlendirmesinde bu sezon Süper Lig'de şampiyonluk için yetecek puanı da tahmin etti. İşte detaylar...

Berker İşleyen

Rıdvan Dilmen, Sports Digitale yayınında Süper Lig’in 2025-26 sezonuna dair şampiyonluk tahminlerini paylaştı. Galatasaray’ın Kasımpaşa’yı 3-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından konuşan Dilmen, sezon sonunda ipi göğüsleyecek takımın ulaşması gereken puan bandını net bir şekilde dile getirdi.

Deneyimli yorumcuya göre bu sezon zirve yarışı önceki yıllara kıyasla daha dengeli ilerleyebilir. Dilmen, şampiyonluğun çok yüksek puanlara çıkmadan da kazanılabileceğini vurguladı.

YALNIZCA TEK TAKIM...

Rıdvan Dilmen, söz konusu puana birden fazla ekibin ulaşmasını beklemediğini de özellikle belirtti. Ona göre yarış kızışsa bile sezon sonunda bu seviyeyi yakalayabilecek yalnızca tek takım olacak.

ŞAMPİYONLUK PUANINI AÇIKLADI

Şampiyonluk adayları konusunda isim vermekten kaçınan Dilmen, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ihtimallerini sıralarken puan eşitliği yaşanmayacağını düşündüğünü söyledi. Konuyla ilgili değerlendirmesi şu şekilde oldu:

"Fenerbahçe mi Galatasaray mı Trabzonspor mu olur bilemiyorum ama 80-81 puan yetebilir. Daha fazla puan alabilir mi alabilir ama bir tane takım alır diye düşünüyorum. Yani 81-81 bitmez diye düşünüyorum ben."

Bu yorum, 2025-26 sezonunda Süper Lig’de şampiyonluk yarışının son haftalara kadar büyük bir çekişmeye sahne olacağı beklentisini daha da güçlendirdi.

