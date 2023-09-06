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İspanya'da skandala imza attılar! Kadın futbolcunun yerine Icardi'nin kardeşine yanlışlıkla devlet nişanı verildi...

06.09.2023 23:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales'in öpücük olayıyla çalkalanan İspanya'da skandal bir hata yapıldı. İspanyol hükümeti, Kadınlar Dünya Kupası'nı kazanan Ivana Andres yerine Mauro Icardi'nin kız kardeşi Ivana Icardi'yi Kraliyet Spor Liyakat Nişanı ile onurlandırdı.

İspanya'da sol koalisyon hükümetinin talimatıyla Spor Yüksek Konseyi'nde alınan kararla, dünya şampiyonu olan Kadın Milli Futbol Takımı oyuncularına verilen sportif üstün liyakat nişanında 5 futbolcunun ismi yanlış yazıldı. Bakanlar Kurulu'nda alınan karar sonrasında Resmi Gazete'de yayımlanan kadın milli futbolcuların 5'inin isminin yanlış olduğu ortaya çıktı.

ICARDI'NİN KIZ KARDEŞİ...

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Resmi Gazete'deki listede ilk dikkati çeken yanlış, milli takım ve aynı zamanda Real Madrid kaptanı Ivana Andres'in isminin Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin kız kardeşi Ivana Icardi ile karıştırılması oldu.

"İNSANİ BİR HATA"

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Sosyal medyada alay konusu olan olayın hemen ardından müdahale eden Spor Yüksek Konseyi, "insani bir hata" olduğunu açıklayıp, özür diledi.

KISA SÜREDE DÜZELTİLDİ

Ivana Andres dışında diğer kadın milli futbolculardan Aitana Bonmati, Mariona Caldentey, Catalina Coll ve Oihane Hernandez'in de isim veya soy isimlerinin yanlış yazıldığı Resmi Gazete'de kısa sürede hatalar düzeltildi. Milli futbolcuların eylül ayı içinde düzenlenecek törenle sportif üstün liyakat nişanlarını alması öngörülüyor.

FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın 20 Ağustos'taki finalinde İngiltere'yi 1-0 yenen İspanya, tarihinde ilk defa dünya şampiyonu olmuştu.

İspanya'nın maçı kazanmasının ardından sevinç gösterisi sırasında şeref tribününden uygunsuz hareketler yapan ve daha sonra madalya töreninde İspanyol futbolcu Jennifer Hermoso'yu dudağından öpen İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales, FIFA Disiplin Kurulu'nun açtığı soruşturma sonrasında geçici olarak görevinden alınmıştı. İspanya Kadın Milli Takımı'nın tarihi başarısını gölgede bırakan bu polemiklerin ardından futbolculardan daha çok Rubiales olayı konuşuluyor.

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