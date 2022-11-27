İspanya'dan 7 gol yiyen Kosta Rika'dan sürpriz skor! Japonya'yı 1-0 mağlup ettiler

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. E Grubu maçında Japonya ve Kosta Rika karşı karşıya geldi. Almanya'yı 2-1 devirerek büyük sürprize imza atan Japonya, maç öncesi favori gösteriliyordu fakat Kosta Rika büyük bir sürpriz yaparak rakibini 1-0 mağlup etti.

İSPANYA'DAN 7 YEDİLER, JAPONYA'YI YENDİLER

Dünya Kupası'nda ilk maçlarında İspanya karşısında 7-0 gibi tarihi bir yenilgi alan Kosta Rikalılar, Japonya'yı 1-0 mağlup ederek gruptaki iddiasını son haftaya bıraktı. Kısır geçen maçta Kosta Rika'nın ilk tehlikeli atağı golle sonuçlandı ve maç bu skorla bitti.

İLK İSABETLİ ŞUT, İLK GOL

İlk maçlarında İspanya'ya 7-0 yenilen Kosta Rika, bu karşılaşmada İspanya kalesine hiç isabetli şut atamamıştı. Japonya karşısında da benzer bir oyun ortaya koyan Kosta Rika, rakip kaleye çektiği ilk şutta golü buldu. Bu gol, Kosta Rika'nın turnuvada çektiği ilk şut ve ilk gol olarak tarihe geçti.

