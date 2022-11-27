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İspanya'dan 7 gol yiyen Kosta Rika'dan sürpriz skor! Japonya'yı 1-0 mağlup ettiler

27.11.2022 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 Katar Dünya Kupası E Grubu'nda Japonya ve Kosta Rika karşı karşıya geliyor. İspanya'dan 7 gol yiyen Kosta Rika, Almanya'yı 2-1 yenen Japonya ile karşılaştı. Pozisyonun az olduğu mücadeleden Kosta Rika son dakikalarda attığı golle 1-0 galip çıktı. Ayrıca Kosta Rika, Dünya Kupası'ndaki ilk isabetli şutunda golü bulmuş oldu.

İspanya'dan 7 gol yiyen Kosta Rika'dan sürpriz skor! Japonya'yı 1-0 mağlup ettiler

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. E Grubu maçında Japonya ve Kosta Rika karşı karşıya geldi. Almanya'yı 2-1 devirerek büyük sürprize imza atan Japonya, maç öncesi favori gösteriliyordu fakat Kosta Rika büyük bir sürpriz yaparak rakibini 1-0 mağlup etti.

İSPANYA'DAN 7 YEDİLER, JAPONYA'YI YENDİLER

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Dünya Kupası'nda ilk maçlarında İspanya karşısında 7-0 gibi tarihi bir yenilgi alan Kosta Rikalılar, Japonya'yı 1-0 mağlup ederek gruptaki iddiasını son haftaya bıraktı. Kısır geçen maçta Kosta Rika'nın ilk tehlikeli atağı golle sonuçlandı ve maç bu skorla bitti.

İLK İSABETLİ ŞUT, İLK GOL

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İlk maçlarında İspanya'ya 7-0 yenilen Kosta Rika, bu karşılaşmada İspanya kalesine hiç isabetli şut atamamıştı. Japonya karşısında da benzer bir oyun ortaya koyan Kosta Rika, rakip kaleye çektiği ilk şutta golü buldu. Bu gol, Kosta Rika'nın turnuvada çektiği ilk şut ve ilk gol olarak tarihe geçti.

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Japonya-Kosta Rika maçını izleyenler televizyonlarını kapattı!Japonya-Kosta Rika maçını izleyenler televizyonlarını kapattı!
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