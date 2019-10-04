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İspanya’dan İstanbul’a giden kargo uçağı düştü

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DÜNYA  | 04.10.2019 11:35 | Son Güncelleme

İspanya’dan, İstanbul’a gitmekte olan kargo uçağı, Ukrayna’da Lviv kentinde yakıt ikmali için iniş yaptığı sırada düştü. 5 kişi hayatını kaybetti.

İspanya’dan İstanbul’a giden kargo uçağı düştü

Ukrayna'da Lviv Havalimanı basın servisi, Vigo’dan İstanbul’a gitmekte olan kargo uçağının yakıt ikmali için Lviv Havalimanı’na inişe geçtiği sırada yerel saatle 06.45’te telsiz bağlantısının koptuğunu duyurdu.

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Ukrayna Altyapı Bakanı Vladislav Krikliy, Antonov-12 tipi kargo uçağının yakıtın bitmesi sebebiyle havalimanına acil iniş yaptığı sırada düştüğünü duyurdu. Uçağın enkazına ulaşıldığı ve düşüş sebebi araştırıldığı açıklandı.

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Ukrayna Acil Durumlar Servisi’nden yapılan açıklamada, kazada uçakta bulunan 5 kişinin hayatını kaybettiği, üç kişinin ise yaralandığı duyuruldu.

KAYNAK: DHA

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Anahtar Kelimeler:
ispanya istanbul Ukrayna YAKIT İKMALİ kargo uçağı

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