İspanya devi Barcelona Manchester United'dan Marcus Rashford'u transfer ediyor!

İsmi yaz transfer döneminde sıkça Fenerbahçe ve Beşiktaş ile geçen İngiliz kanat oyuncusu Marcus Rashford'un geleceği merak konusu olmuştu. Bu belirsizlik sonunda kayboldu ve İspanya devi Barcelona ile yıldız oyuncu her konuda anlaşmaya vardı.

The Athletic'te yer alan habere göre; Barcelona, yıldız oyuncuyu Manchester United'dan satın alma opsiyonlu kiralık olarak transfer etmek için anlaşmaya vardığı ve transferin her an resmiyete dökülebileceği belirtildi.

RASHFORD'UN SON SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Aston Villa'ya kiralık olarak gönderilen Marcus Rashford; 41 maçta 11 gol, 8 asistlik performans sergiledi.