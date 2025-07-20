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İspanya devi Barcelona Manchester United'dan Marcus Rashford'u transfer ediyor!

Yaz transfer döneminin popüler isimlerinden İngiliz oyuncu Marcus Rashford için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İsmi sık sık Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan yıldız oyuncu kariyerine İspanya devi Barcelona ile devam etme kararı aldı.

İspanya devi Barcelona Manchester United'dan Marcus Rashford'u transfer ediyor!
Burak Kavuncu

İsmi yaz transfer döneminde sıkça Fenerbahçe ve Beşiktaş ile geçen İngiliz kanat oyuncusu Marcus Rashford'un geleceği merak konusu olmuştu. Bu belirsizlik sonunda kayboldu ve İspanya devi Barcelona ile yıldız oyuncu her konuda anlaşmaya vardı.

The Athletic'te yer alan habere göre; Barcelona, yıldız oyuncuyu Manchester United'dan satın alma opsiyonlu kiralık olarak transfer etmek için anlaşmaya vardığı ve transferin her an resmiyete dökülebileceği belirtildi.

RASHFORD'UN SON SEZON PERFORMANSI

İspanya devi Barcelona Manchester United dan Marcus Rashford u transfer ediyor! 1

Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Aston Villa'ya kiralık olarak gönderilen Marcus Rashford; 41 maçta 11 gol, 8 asistlik performans sergiledi.

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