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İspanya Federasyonun'dan koronavirüs hamlesi! Kulüplere 500 milyon euro!

İSPANYA HABERLERİ  | 25.03.2020 22:35 | Son Güncelleme

Koronavirüs sebebiyle dünya üzerindeki birçok liglerin ertelenmesinin ardından kulüpleri ekonomik anlamda zor bir süreç bekliyor. İspanya Futbol Federasyonu kulüplere kredi desteği sağlamak adına harekete geçti.

İspanya Federasyonun'dan koronavirüs hamlesi! Kulüplere 500 milyon euro!

İspanya Futbol Federasyonu, liglerin ertelenmesinden dolayı maddi anlamda büyük zarara uğrayacak olan kulüpler için 500 milyon euro değerinde kredi desteği sağlayacak. Federasyon Başkanı Luis Rubiales, "Finansal kuruluşlarla gerekli görüşmeleri yapıyoruz. 500 milyon euro tutarında bir kredi limiti sağlamaya çalışıyoruz. Bu konuyla ilgili gerekli görüşme ve çalışmaları yürütüyoruz." dedi.

TOPLAM KAYIP 4 MİLYAR EURO

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında futbol maçlarının oynanmamasından dolayı İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, Almanya Bundesliga, İtalya Serie A ve Fransa Ligue 1'deki kulüplerin toplam kaybı 4 milyar euro. En büyük gelir kaybını ise 1 milyar 250 milyon euro ile Premier Lig yaşayacak.

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