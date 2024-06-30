İspanya Gürcistan'ı farklı mağlup etti, çeyrek finalde Almanya'nın rakibi oldu!

EURO 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turu mücadelesinde İspanya ile Gürcistan karşı karşıya geldi.
Mücadelede Gürcistan 18. dakikada Le Normand'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı.
İspanyollar 39'da Rodri, 51'de Fabian Ruiz, 75'te Nico Williams ve 83'te Olmo'nun golleriyle geriye düştüğü mücadeleden 4-1 galibiyetle ayrılırken çeyrek final eşleşmesinde Almanya'nın rakibi oldu.
İspanya çeyrek final açılış mücadelesinde 5 Temmuz'da TSİ 19.00'da Almanya ile karşı karşıya gelecek.