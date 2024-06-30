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İspanya Gürcistan'ı farklı mağlup etti, çeyrek finalde Almanya'nın rakibi oldu!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
30.06.2024 23:51
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Son dakika... EURO 2024'ün favorilerinden İspanya son 16 turu mücadelesinde Gürcistan ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma İspanyollar'ın 4-1'lik üstünlüğü ile sona ererken, İspanya çeyrek finalde Almanya'nın rakibi oldu. İşte detaylar...

İspanya Gürcistan'ı farklı mağlup etti, çeyrek finalde Almanya'nın rakibi oldu!

EURO 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turu mücadelesinde İspanya ile Gürcistan karşı karşıya geldi.

Mücadelede Gürcistan 18. dakikada Le Normand'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı.

ALMANYA'NIN RAKİBİ OLDULAR

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İspanyollar 39'da Rodri, 51'de Fabian Ruiz, 75'te Nico Williams ve 83'te Olmo'nun golleriyle geriye düştüğü mücadeleden 4-1 galibiyetle ayrılırken çeyrek final eşleşmesinde Almanya'nın rakibi oldu.

İspanya çeyrek final açılış mücadelesinde 5 Temmuz'da TSİ 19.00'da Almanya ile karşı karşıya gelecek.

Euro 2024 Canlı Skor


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