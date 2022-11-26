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İspanya ile Almanya, Dünya Kupası'nda 5. randevuda!

26.11.2022 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

E Grubu'nda mücadele eden İspanya ile Almanya, Dünya Kupası'nda 5. kez karşılaşacak.

İspanya ile Almanya, Dünya Kupası'nda 5. randevuda!

FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden İspanya ile Almanya, E Grubu'ndaki ikinci maçta karşı karşıya gelecek.

Al Bayt Stadı'nda oynanacak müsabaka, pazar günü saat 22.00'de başlayacak. Mücadeleyi Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek.

Gruptaki ilk maçında İspanya, Kosta Rika'yı 7-0 yenerek turnuvaya iyi bir başlangıç yaptı. Almanya ise öne geçtiği karşılaşmada Japonya'ya 2-1 yenildi.

İki takım, Dünya Kupası tarihinde 4 kez rakip oldu. Bu 4 maçın 2'sini Almanya, 1'ini İspanya kazandı, 1'i ise beraberlikle tamamlandı.

Almanya, 1966 ve 1982'de oynanan maçlarda İspanya'yı mağlup etti. İspanya 2010'da yapılan müsabakada Almanya'yı saf dışı bıraktı. 1994 Dünya Kupası'ndaki karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

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