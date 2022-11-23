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İspanya-Kosta Rika maçında yeni bir rekor kırıldı! Hakemin kararı iste tribünlerden tepki topladı

23.11.2022 21:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Kupası'nda İspanya'nın Kosta Rika'yı 7-0 mağlup ettiği maçta 1958'den sonra bir ilk yaşandı. Gavi, Pele'nin 1958 Dünya Kupası'nda İsveç'e attığı golden bu yana gol atan en genç oyuncu oldu. Atılan golden sonra 2 kez daha fileleri havalandıran İspanya, maçtan tarihi farkla ayrıldı. Karşılaşmanın hakemine ise büyük tepki vardı. Skorun 6-0 olmasına rağmen 8 dakika uzatma vermesi maçın spikerlerini bile kızdırdı.

İspanya-Kosta Rika maçında yeni bir rekor kırıldı! Hakemin kararı iste tribünlerden tepki topladı
Gavi

Gavi

İSP İspanya
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
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İspanya'dan gözlerin pasını silecek bir performans geldi. Kosta Rika'yı gole boğan İspanyollar, karşılaşmadan 7-0'lık skorla ayrılarak Dünya Kupası'na hayal gibi bir başlangıç yaptı.

PELE'NİN REKORUNA ORTAK OLDU

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İspanya'nın 5. golünü atan Gavi, Pele'nin 1958 Dünya Kupası'nda İsveç'e attığı golden bu yana gol atan en genç oyuncu oldu.

MAÇIN HAKEMİNE TEPKİ VAR

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Karşılaşmayı 6-0 önde götüren İspanya tempoyu hiç düşürmedi. Maçın hakemi mücadelenin sonuna 8 dakika ekleyince tribünlerden büyük tepki geldi. Kosta Rika oyuncularını da şaşırtan bu karar, spikerler tarafından da eleştirildi. İspanya, verilen uzatmayı fırsat bilip bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 7-0'lık galibiyetle ayrıldı.

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İspanya Kosta Rika Pele dünya kupası gavi

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