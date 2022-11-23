İspanya-Kosta Rika maçında yeni bir rekor kırıldı! Hakemin kararı iste tribünlerden tepki topladı

İspanya'dan gözlerin pasını silecek bir performans geldi. Kosta Rika'yı gole boğan İspanyollar, karşılaşmadan 7-0'lık skorla ayrılarak Dünya Kupası'na hayal gibi bir başlangıç yaptı.

PELE'NİN REKORUNA ORTAK OLDU

İspanya'nın 5. golünü atan Gavi, Pele'nin 1958 Dünya Kupası'nda İsveç'e attığı golden bu yana gol atan en genç oyuncu oldu.

MAÇIN HAKEMİNE TEPKİ VAR

Karşılaşmayı 6-0 önde götüren İspanya tempoyu hiç düşürmedi. Maçın hakemi mücadelenin sonuna 8 dakika ekleyince tribünlerden büyük tepki geldi. Kosta Rika oyuncularını da şaşırtan bu karar, spikerler tarafından da eleştirildi. İspanya, verilen uzatmayı fırsat bilip bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 7-0'lık galibiyetle ayrıldı.

