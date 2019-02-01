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İspanya Kral Kupası'nda Barcelona - Real Madrid eşleşmesi

İSPANYA HABERLERİ  | 01.02.2019 18:24 | Son Güncelleme

İspanya Kral Kupası yarı finalinde Barcelona ile Real Madrid karşılaşacak

İspanya Kral Kupası'nda Barcelona - Real Madrid eşleşmesi

Kupanın yarı final kura çekiminde Barcelona ile Real Madrid ve Real Betis ile Valencia eşleşti. Yarı finalde ilk maçlar 6 Şubat'ta, rövanşları ise 27 Şubat'ta oynanacak. Kupadaki "El Clasico" derbisinde ilk maça Barcelona, ikincisine ise Real Madrid ev sahipliği yapacak.

Ligde ise 26. hafta mücadelesinde Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadı'nda Barcelona'yı 2 Mart'ta ağırlayacak. Futbolseverler, böylece bir aydan kısa süre içerisinde üç El Clasico maçı seyretme şansına sahip olacak.

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Anahtar Kelimeler:
İspanya Kral Kupası Barcelona-Real Madrid

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