İspanya La Liga'da şampiyon Real Madrid

La Liga'da Real Madrid 35. kez şampiyon! İspanya Futbol Ligi'nin 34. haftasında konuk ettiği Espanyol'u 4-0 mağlup eden Real Madrid, tarihinin 35. şampiyonluğunu garantiledi. Eflatun-beyazlılara zaferi getiren golleri 33 ve 43. dakikalarda Rodrygo, 55. dakikada Asensio ile 71. dakikada Isco kaydetti.

Madrid ekibi bu galibiyetle ligde puanını 81'e yükseltti ve 64 puanlı Sevilla ile 63 puanlı bir maçı eksik Barcelona'nın önünde şampiyonluğunu kesinleştirdi.

TARİHE GEÇTİ

Carlo Ancelotti, Avrupa'nın beş büyük liginde şampiyonluk yaşayan ilk teknik direktör oldu.

Serie A / Milan (2003-04)

Premier Lig / Chelsea (2009-10)

Ligue 1 / PSG (2012-13)

Bundesliga / Bayern Münih (2016-17)

La Liga / Real Madrid (2021-22)



