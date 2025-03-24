SPOR

71
62
51
44
44
38
37
36
35
35
33
33
31
31
30
27
27
19
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. İspanya La Liga ekibinden TFF 2. Lig ekibi Menemen FK'nın U-17 takımındaki isme teklif!

İspanya La Liga ekibinden TFF 2. Lig ekibi Menemen FK'nın U-17 takımındaki isme teklif!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
24.03.2025 19:20
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya La Liga ekibi Leganes, Menemen FK U-17 forması giyen 2007 doğumlu Göktürk Efe Görgün’ü transfer etmek için resmi teklifte bulundu. İşte detaylar...

İspanya La Liga ekibinden TFF 2. Lig ekibi Menemen FK'nın U-17 takımındaki isme teklif!

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK’nın U-17 takımında forma giyen Göktürk Efe Görgün, İspanyol ekiplerinin radarına girdi.

Galatasaray altyapısında yetişen ve daha sonra ailesiyle birlikte İzmir’e taşınan 17 yaşındaki stoper, futbol hayatını Menemen FK’da sürdürüyor.

RESMİ TEKLİF YAPILDI

ispanyol-devlerinden-turk-stopere-kanca-gokturk-efe-gorgune-resmi-teklif

Kısa bir süre içerisinde gösterdiği performansla dikkatleri çeken ve kaptanlığa kadar yükselen Göktürk Efe Görgün, İspanyol ekiplerinin de gözdesi oldu. Sol ayaklı stoper için La Liga ekibi Leganes’in resmi teklifte bulunduğu öğrenildi. İzmir ekibi, bu teklife henüz yanıt vermezken, nasıl bir yol izleneceği ise merakla bekleniyor.

BİR TALİP DAHA

d555bd06-c0i3sg5o6bok3wv745ct3q

Öte yandan 1.90’lık savunmacıya bir diğer İspanyol ekibi olan Levante’nin de talip olduğu bildirildi. İspanya 2. Lig ekibinin sezon sonunda resmi girişimlerde bulunacağı ifade edildi.

Menemen FK’nın da gelen bu teklifler sonrasında U-17 Ligi’nin sona ermesinden sonra Göktürk Efe Görgün ile profesyonel sözleşme imzalayacağı belirtildi. Göktürk Efe Görgün, 2024-2025 sezonunda U-17 formasıyla 19 maça çıkarken, 2 de gol atmayı başardı.

Canlı Skor

Göztepe, dış sahada en az puan toplayan 4 takım arasındaGöztepe, dış sahada en az puan toplayan 4 takım arasında
İtalya'da VAR için yeni karar!İtalya'da VAR için yeni karar!
Anahtar Kelimeler:
transfer La Liga TFF 2. Lig son dakika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Provokasyonlarla vatandaşımızın huzurunu bozmaktan artık vazgeçin"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Provokasyonlarla vatandaşımızın huzurunu bozmaktan artık vazgeçin"

'Pamuk şeker' polemiği büyüyor: Erdoğan, Yavaş'ı hedef aldı

'Pamuk şeker' polemiği büyüyor: Erdoğan, Yavaş'ı hedef aldı

Beşiktaş'tan derbi öncesi açıklama: Bazı duyumlar almaktayız...

Beşiktaş'tan derbi öncesi açıklama: Bazı duyumlar almaktayız...

Süper Lig maçları ertelenecek iddiasına TFF'den yanıt geldi!

Süper Lig maçları ertelenecek iddiasına TFF'den yanıt geldi!

Derbi öncesi G.Saray'a FIFA'dan müjde!

Derbi öncesi G.Saray'a FIFA'dan müjde!

TV8'den Türkiye maçı oynanırken tarihi açıklama! "Maçı bilerek gecikmeli yayınlıyoruz"

TV8'den Türkiye maçı oynanırken tarihi açıklama! "Maçı bilerek gecikmeli yayınlıyoruz"

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.