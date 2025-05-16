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İspanya'nın en büyüğü belli oldu! Sezonun bitmesine 2 hafta kala Barcelona 28. şampiyonluğunu ilan etti

İspanya La Liga'nın 36. hafta maçında Barcelona, deplasmanda Espanyol'u 2-0 mağlup ederek sezonun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğu ilan etti.

İspanya'nın en büyüğü belli oldu! Sezonun bitmesine 2 hafta kala Barcelona 28. şampiyonluğunu ilan etti
Begüm Özkaynak

İspanya La Liga'nın 36. haftasında Barcelona, deplasmanda Espanyol ile karşılaştı. Hansi Flick'in öğrencileri sahadan 2-0 galip ayrılırken, Barcelona'ya 3 puanı getiren golleri 53. dakikada Lamine Yamal ve 90+6. dakikada Fermin kaydetti.

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Ligin bitimine 2 hafta kala puan farkını 7'ye çıkaran Barcelona 28. şampiyonluğuna ulaştı.

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YAMAL, ŞAMPİYONLUKTA BÜYÜK ROL OYNADI

Barcelona'nın 17 yaşındaki yıldızı Lamine Yamal bu sezon 17 gol, 21 asistle 38 gole direkt katkı sağlayarak şampiyonlukta önemli bir rol oynadı.

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Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick de ilk sezonunda Supercopa ve Copa del Rey'in ardından La Liga şampiyonluğunu da elde ederek üçüncü kupasını kazandı.

(İHA)

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Espanyol Şampiyon barcelona ispanya la liga
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