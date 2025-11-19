SPOR

İspanya'nın hocası beraberliği sindiremedi! Maç sonunda hakeme küstah hareket

A Milli Takım’ın İspanya ile deplasmanda 2-2 berabere kaldığı maçın ardından, İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente’nin yan hakeme yönelik tartışmalı müdahalesi büyük yankı uyandırdı.

Emre Şen

Karşılaşmanın uzatma bölümünde verilen karar sonrası büyük bir öfkeye kapılan Luis de la Fuente, itiraz etmek için çizgiye yöneldi. Tecrübeli çalıştırıcının bu sırada yan hakeme fiziksel temas içeren bir harekette bulunması dikkatlerden kaçmadı. Kısa süreli gerginliğin ardından teknik ekip araya girerek İspanyol hocayı sakinleştirdi.

DE LA FUENTE’DEN TEPKİ

İspanya’nın hızlı atağında top ağlarla buluşmuş ancak hakem ofsayt gerekçesiyle golü iptal etmişti. Teknik direktör Luis de la Fuente, ofsayt pozisyonundan önce faul olduğunu iddia ederek karara tepki gösterdi. Maç sonunda hakeme itiraz eden Fuente, yardımcı hakemin uzattığı eli sıkmadı. Bu hareket, İspanya basınında da geniş yankı buldu.

"FARK ETMEDİM"

Basın toplantısında Fuente, el sıkmama sebebini şöyle açıkladı: “Farkına varmadım. Yanından geçip gittim, oyunculara odaklanmıştım, başka bir oyuncuya selam verdim ve fark etmedim.”

İspanya Türkiye
