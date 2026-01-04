Süper Lig'de bir istifa daha! Resmen duyuruldu

Trendyol Süper Lig ekibi Eyüpspor'da teknik direktör Orhan Ak ile yollar ayrıldı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Orhan Ak ile yapılan görüşmeler neticesinde, karşılıklı anlaşılarak yolların ayrılması kararlaştırılmıştır. Görev süresi boyunca kulübümüze vermiş olduğu emekler için kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

ARDA TURAN SONRASI 2 HOCA DEĞİŞTİ...

Süper Lig'de oynadığı 17 karşılaşmada sadece 3 galibiyet alabilen Eyüpspor'da kötü gidişat devam ederken, geçtiğimiz sezon teknik direktör Arda Turan'la yolların ayrılmasının ardından göreve gelen Selçuk Şahin ve Orhan Ak ile de yollar kısa süre içerisinde ayrıldı. Eflatun-sarılı takımda Selçuk Şahin 96 gün görevde kalabilirken, Orhan Ak ise 83 gün takımın başında durabildi.