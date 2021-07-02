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İspanya penaltılarla yarı finalde!

02.07.2021 21:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EURO 2020 çeyrek finalinde İsviçre ile İspanya karşı karşıya geldi, kazananı penaltılar belirledi.

İspanya penaltılarla yarı finalde!

EURO 2020 çeyrek finalinde İsviçre ile İspanya karşı karşıya geldi. Rusya'daki Gazprom Arena'da oynanan ve 120 dakikası 1-1 sona eren mücadeleyi penaltılarda 3-1 kazanan İspanya yarı finale yükseldi.

İspanya maçın henüz 8. dakikasında Jordi Alba'nın vuruşunda Zakaria'nın kendi kalesine gönderdiği topla öne geçerken, İsviçre 68. dakikada kaptanı Shaqiri'nin ağları sarsmasıyla eşitliği yakaladı.

İsviçre 77. dakikada Freuler'in doğrudan kırmızı kart görerek oyun dışında kalmasının ardından 30 dakikalık uzatmalarla birlikte yaklaşık 45 dakika 10 kişi oynamasına rağmen, kalecisi Sommer'in başarılı performansıyla gole izin vermedi.

Penaltılarda İspanya'da Busquets ve Rodri, İsviçre'de ise Schar, Vargas ve Akanji başarılı olamadı ve penaltıları kazanan İspanya yarı finale yükseldi.

İspanya yarı finalde Belçika - İtalya maçının galibiyle karşılaşacak.

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