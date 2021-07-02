İtalya Belçika'yı yenerek yarı finale yükseldi

EURO 2020 Çeyrek final maçında Belçika ile İtalya karşı karşıya geldi.

Allianz Arena'da oynanan maçı İtalya 2-1 kazanarak yarı finale yükselen taraf oldu.

Karşılaşmya üstün başlayan İtalya, 31. dakikada Barella ve 44. dakikada Insigne'nin golleriyle 2-0 öne geçdi. 45+2'ye gelindiğinde Lukaku, kazanılan penaltıyı gole çevirdi ve ilk yarı 2-1'lik İtalya üstünlüğüyle bitti.

İkinci yarıda önce Belçika, sonra da İtalya üst üste oyuncu değişiklikleri yaparak skoru değiştirmeye çalıştı. Kısa bölümler halinde iki takım da ciddi gol pozisyonlarını değerlendiremezken özellilkle maçın son anları nefesleri kesti. İkinci yarıda gol çıkmayınca İtalya sahadan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı ve yarı finale yükselmeyi başardı.

32 MAÇTIR YENİLMİYORLAR

İtalya bu galibiyetle 32 maçtır rakiplerine yenilmeyerek ulaşılması zor bir istatistiğe imza attı. Euro 2020'deki 5 maçından da galip ayrılan İtalya, Avrupa Şampiyonası tarihindeki en uzun serisini yakaladı.

Belçika cephesinde ise maç sonunda büyük hüzün yaşandı. Tarihlerinin en iyi jenarasyonlarından biri olan kadroyla şampiyon olamamanın üzüntüsü yaşandı.

Bu sonucun ardından İtalya yarı finalde İspanya'nın rakibi oldu. İki takım arasındaki yarı final mücadelesi 6 Temmuz Salı günü Wembley Stadı'nda oynanacak.



