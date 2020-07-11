İspanya’yı sallayan Kadın dizisinin oyuncuları kimler? İşte Kadın dizisi oyuncuları

Japon yapımı “Woman” dizisinden uyarlanan Kadın dizisini duygusal hikayesiyle Türk izleyicisinin gönlünde taht kurmayı başardı. MED ve MF ortak yapımı olan Kadın’ın senaryosunu ise Hande Altaylı’nın kaleminden çıktı. İspanya’da yayınladığı gün reyting listesinde bir numaraya yerleşen Kadın dizisinin oyuncuları kimler? Özge Özpirinçci kimdir? Caner Cindoruk kimdir?

Kadın oyuncuları İspanya’daki başarının ardından sosyal medyada en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. Kadın dizisi oyuncuları arasında Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk, Bennu Yıldırımlar ve Feyyaz Duman gibi birbirinden ünlü isimler yer alıyor. Bu oyunculara oyunculuk performansıyla göz dolduran Ali Semil Sefil, Kübra Süzgün, Seray Kaya, Şerif Erol, Gökçe Eyüboğlu, Tuğçe Altuğ, Hümeyra, Sinan Helvacı, Hakan Kurtaş, Pınar Çağlar Gençtürk, Ece Özdikici, Ayça Erturan ve Devrim Özder Akın gibi yetenekli isimler eşlik ediyor.

Özge Özpirinçci kimdir?

Kadın dizisinde Bahar karakterine hayat veren Özge Özpirinçci, 1 Nisan 1986 yılında doğdu. Özge Özpirinçci yaş olarak 34 yaşındadır. Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri bölümünden 2008 yılında mezun olan oyuncu ilk olarak Kanal D’de yayınlanan Kavak Yelleri dizisinde oynadı. Kavak Yelleri dizisindeki Ada karakteriyle kısa sürede üne kavuşan Özge Pirinçci dizileri arasında Cesaretin Var Mı Aşka, Melekler Korusun, Deli Saraylı, Al Yazmalım Ağır Roman Yeni Dünya, Aramızda Kalsın, Aşk Yeniden ve Şimdiki Aklım Olsaydı bulunuyor. Özge Özpirinçci filmleri ise; Veda, Anadolu Kartalları, Kayıp, Karışık Kaset, Biz Böyleyiz ve Karakomik Filmler 2: Emanet bulunuyor. Özge Özpirinçci sevgilisi Burak Yamantürk ile 2015 yılından beri beraberlik sürdürüyor. Özge Özprinçci boy kilo olarak boyu 1.60 metre ve 51 kilodur. Özge Özpirinçci burcu ise Koç’tur.