İspanya’yı sallayan Kadın dizisinin oyuncuları kimler? İşte Kadın dizisi oyuncuları

Japon yapımı “Woman” dizisinden uyarlanan Kadın dizisini duygusal hikayesiyle Türk izleyicisinin gönlünde taht kurmayı başardı. MED ve MF ortak yapımı olan Kadın’ın senaryosunu ise Hande Altaylı’nın kaleminden çıktı. İspanya’da yayınladığı gün reyting listesinde bir numaraya yerleşen Kadın dizisinin oyuncuları kimler? Özge Özpirinçci kimdir? Caner Cindoruk kimdir?
Kadın oyuncuları İspanya’daki başarının ardından sosyal medyada en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. Kadın dizisi oyuncuları arasında Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk, Bennu Yıldırımlar ve Feyyaz Duman gibi birbirinden ünlü isimler yer alıyor. Bu oyunculara oyunculuk performansıyla göz dolduran Ali Semil Sefil, Kübra Süzgün, Seray Kaya, Şerif Erol, Gökçe Eyüboğlu, Tuğçe Altuğ, Hümeyra, Sinan Helvacı, Hakan Kurtaş, Pınar Çağlar Gençtürk, Ece Özdikici, Ayça Erturan ve Devrim Özder Akın gibi yetenekli isimler eşlik ediyor.
Kadın dizisinde Bahar karakterine hayat veren Özge Özpirinçci, 1 Nisan 1986 yılında doğdu. Özge Özpirinçci yaş olarak 34 yaşındadır. Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri bölümünden 2008 yılında mezun olan oyuncu ilk olarak Kanal D’de yayınlanan Kavak Yelleri dizisinde oynadı. Kavak Yelleri dizisindeki Ada karakteriyle kısa sürede üne kavuşan Özge Pirinçci dizileri arasında Cesaretin Var Mı Aşka, Melekler Korusun, Deli Saraylı, Al Yazmalım Ağır Roman Yeni Dünya, Aramızda Kalsın, Aşk Yeniden ve Şimdiki Aklım Olsaydı bulunuyor. Özge Özpirinçci filmleri ise; Veda, Anadolu Kartalları, Kayıp, Karışık Kaset, Biz Böyleyiz ve Karakomik Filmler 2: Emanet bulunuyor. Özge Özpirinçci sevgilisi Burak Yamantürk ile 2015 yılından beri beraberlik sürdürüyor. Özge Özprinçci boy kilo olarak boyu 1.60 metre ve 51 kilodur. Özge Özpirinçci burcu ise Koç’tur.
Kadın dizisinde Sarp karakterini canlandırılan Caner Cindoruk 17 Nisan 1980 yılında Adana’da doğdu. Caner Cindoruk babası ise iki kez Orhan Kemal Öykü Ödüllü yazar zafer Doruk’tur. Caner Cindoruk yaş olarak 40 yaşındadır. Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Caner Cindoruk, 2006 yılında, Beynelmilel filmi ile birlikte sinema kariyerine başladı. Caner Cindoruk Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Doktor Nazmi karakteriyle tanındı. Orhan Kemal’in aynı isimli eserinden uyarlanan Hanımın Çiftliği dizindeki Kemal rolüyle hafızalara kazınan Caner Cindoruk, birçok dizi ve filmde boy gösterdi. Caner Cindoruk dizileri arasında Kara Güne, Firar, Ateş Altında Aşk, Aramızda Kalsın, İstanbul Sokakları, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Kalk Gidelim ve Zemheri bulunuyor. Caner Cindoruk filmleri ise; Geç Gelen Bahar, Kelebek, Elveda Katya, Gergedan Mevsimi, Yabancı, Çalsın Sazlar, Kor ve Dar Elbise sayılır. Caner Cindoruk boy kilo olarak boyu 1.85 metre ve 74 kilodur. Caner Cindoruk burcu ise Koç’tur.
Kadın dizisinde Bahar’ın annesi Hatice’ye hayat veren Bennu Yıldırımlar, 22 Kasım 1968 tarihinde doğdu. Yaprak Dökümü’ndeki Fikret ve Umutsuz Ev Kadınları dizisindeki Nermin karakteriyle tanınan Bennu Yıldırımlar yaş olarak 52 yaşındadır. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun olan Bennu Yıldırımlar evliliğini 1995 yılında oyuncu Bülent Emin Yarar ile yaptı. Bennu Yıldırımlar eşi Bülent Emin Yarar ile Ada ismini verdikleri kızlarını 1999 yılında kucaklarına aldılar. Bennu Yıldırımlar kızı Ada yaş olarak 21’indedir. Bennu Yıldırımlar dizileri arasında Kördüğüm, Tek Celse, Bir Tatlı Huzur, Şapkadan Babam Çıktı, Avrupa Yakası, Aynalar, Maki, Gönül İşleri ve Altınsoylar bulunuyor. Ahlat Ağacı filmindeki Asuman rolüyle dünya basınında yer alan Bennu Yıldırımlar filmleri arasında ise; Adada Son Gece, Hacı Yusuf Efendi, Ağrı’ya Dönüş, Gece, Melek ve Bizim Çocuklar, Eski Fotoğraflar, Kaç Para Kaç, Ölümün El Yazısı, Kar Öyküleri ve Gökten Üç Elma Düştü sayılır. Bennu Yıldırımlar boy kilo olarak 1.69 metre ve 61 kilodur. Bennu Yıldırımlar burcu ise Yaydır.
Kadın dizisinde Arif karakterini canlandıran Feyyaz Duman 1 Ocak 1982 yılında Mardin’de doğdu. Feyyaz Duman yaş olarak 38 yaşındadır. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Halk Dansları Bölümü mezunu olan Feyyaz Duman şu an Baraj dizisinde Nazım karakterine hayat veriyor. Feyyaz Duman filmleri arasında ise; Bırakma Beni, Zor Bir Karar, Zargos, Annemin Şarkısı ve Fotoğraf bulunuyor. Feyyaz Duman boyu 1.82 metredir. Feyyaz Duman burcu ise Oğlak’tır.
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