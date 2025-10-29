SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

İspanyol basını Alexander Sörloth'u duyurdu! Süper Lig devi Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran'ın ilk hediyesi Sörloth...

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe’den ocak ayı transfer döneminde dev bir hamle geliyor. Başkan Sadettin Saran’ın En-Nesyri’nin dengesiz performansı ve Jhon Duran’ın sakatlık sıkıntıları sebebiyle son 2 sene de bir çok kez gündeme gelen Alexander Sörloth için harekete geçeceği kaydedildi. İşte detaylar… | Fenerbahçe haberleri ...

İspanyol basını Alexander Sörloth'u duyurdu! Süper Lig devi Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran'ın ilk hediyesi Sörloth...
Burak Kavuncu

Fenerbahçe’de Başkan Sadettin Saran kış transfer dönemi için Fenerbahçe’ye yıldız bir forvet oyuncusu kazandırmak istiyor. Teknik direktör Tedesco’nun performansından şu an için memnun olan Saran’ın oyuncuların da talebiyle Tedesco ile yola devam edeceği ve takıma yıldız bir oyuncu katmak istediği gelen bilgiler arasında.

İSPANYOL BASINI DUYURDU!

İspanyol basını Alexander Sörloth u duyurdu! Süper Lig devi Fenerbahçe de Başkan Sadettin Saran ın ilk hediyesi Sörloth... 1

İspanyol basınından Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ve Beşiktaş yaz transfer döneminde Norveçli yıldız oyuncu Sörloth ile yakından ilgilendi. Fakat futbolcunun o dönem kulübünden ayrılmayı düşünmediği belirtildi.

YENİDEN DEVREDE!...

İspanyol basını Alexander Sörloth u duyurdu! Süper Lig devi Fenerbahçe de Başkan Sadettin Saran ın ilk hediyesi Sörloth... 2

Mundo Deportivo'da yer alan habere haberin devamında ise Fenerbahçe'nin yıldız isim için devre arasında yeniden harekete geçeceği aktarıldı. Daha önce Trabzonspor’da gösterdiği performansla tüm Türkiye’de dikkatleri üzerine çeken Norveçli oyuncu sarı-lacivertli ekip tarafından çok isteniyor.

SARAN’IN HEDİYESİ

İspanyol basını Alexander Sörloth u duyurdu! Süper Lig devi Fenerbahçe de Başkan Sadettin Saran ın ilk hediyesi Sörloth... 3

Başkan Sadettin Saran’ın Jhon Duran’ın sık sakatlığı ve En-Nesyri’nin düzensiz performansı sebebiyle Sörloth’u kadrosuna katmak istediği belirtilirken, Saran’ın Fenerbahçe taraftarına bir hediye vermek istediği öğrenildi.

A.MADRID PERFORMANSI

İspanyol basını Alexander Sörloth u duyurdu! Süper Lig devi Fenerbahçe de Başkan Sadettin Saran ın ilk hediyesi Sörloth... 4

Norveçli oyuncu 2024/2025 sezonunda Atletico Madrid formasıyla 50 maçta 24 gol ve 2 asist asist yaparken, 2025/2026 sezonunda Atletico Madrid formasıyla 14 maçta 2 gol attı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Erman Toroğlu ve Emre Bol'dan olay yaratan Zorbay Küçük açıklaması!Erman Toroğlu ve Emre Bol'dan olay yaratan Zorbay Küçük açıklaması!
Sosyal medya bunu konuşuyor! Fatih Terim'in Zorbay Küçük açıklaması gündem olduSosyal medya bunu konuşuyor! Fatih Terim'in Zorbay Küçük açıklaması gündem oldu
Anahtar Kelimeler:
transfer Trabzonspor Atlético Madrid Alexander Sörloth Sadettin Saran son dakika fenerbahçe Youssef En-Nesyri Jhon Duran Domenico Tedesco Yurt dışı basın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bir anda hepsi birden sırtını döndü

Bir anda hepsi birden sırtını döndü

Diyarbakır'da şaşkına çeviren olay! 26 yıldır evlilerdi: Böyle ayrılık sebebi görülmedi!

Diyarbakır'da şaşkına çeviren olay! 26 yıldır evlilerdi: Böyle ayrılık sebebi görülmedi!

Galatasaray ve Trabzonspor da var! İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği son 5 maç

Galatasaray ve Trabzonspor da var! İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği son 5 maç

Mehmet Şef’in restoranındaki tadım menüsü fiyatı gündemde!

Mehmet Şef’in restoranındaki tadım menüsü fiyatı gündemde!

Vatandaşlar son yıllarda sağlıklı ve ucuz diye alıyor: 'Satışlarımız çok iyi'

Vatandaşlar son yıllarda sağlıklı ve ucuz diye alıyor: 'Satışlarımız çok iyi'

Depremden saatler önce "Gergin gözüküyor" demişti! Prof. Dr. Ercan o bölgeleri işaret ederek uyardı

Depremden saatler önce "Gergin gözüküyor" demişti! Prof. Dr. Ercan o bölgeleri işaret ederek uyardı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.