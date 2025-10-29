İspanyol basını Alexander Sörloth'u duyurdu! Süper Lig devi Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran'ın ilk hediyesi Sörloth...

Fenerbahçe’de Başkan Sadettin Saran kış transfer dönemi için Fenerbahçe’ye yıldız bir forvet oyuncusu kazandırmak istiyor. Teknik direktör Tedesco’nun performansından şu an için memnun olan Saran’ın oyuncuların da talebiyle Tedesco ile yola devam edeceği ve takıma yıldız bir oyuncu katmak istediği gelen bilgiler arasında.

İSPANYOL BASINI DUYURDU!

İspanyol basınından Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ve Beşiktaş yaz transfer döneminde Norveçli yıldız oyuncu Sörloth ile yakından ilgilendi. Fakat futbolcunun o dönem kulübünden ayrılmayı düşünmediği belirtildi.

YENİDEN DEVREDE!...

Mundo Deportivo'da yer alan habere haberin devamında ise Fenerbahçe'nin yıldız isim için devre arasında yeniden harekete geçeceği aktarıldı. Daha önce Trabzonspor’da gösterdiği performansla tüm Türkiye’de dikkatleri üzerine çeken Norveçli oyuncu sarı-lacivertli ekip tarafından çok isteniyor.

SARAN’IN HEDİYESİ

Başkan Sadettin Saran’ın Jhon Duran’ın sık sakatlığı ve En-Nesyri’nin düzensiz performansı sebebiyle Sörloth’u kadrosuna katmak istediği belirtilirken, Saran’ın Fenerbahçe taraftarına bir hediye vermek istediği öğrenildi.

A.MADRID PERFORMANSI

Norveçli oyuncu 2024/2025 sezonunda Atletico Madrid formasıyla 50 maçta 24 gol ve 2 asist asist yaparken, 2025/2026 sezonunda Atletico Madrid formasıyla 14 maçta 2 gol attı.