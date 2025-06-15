İspanyol boğası Alvaro Morata rest çekti… “Osimhen kalırsa Galatasaray’dan gidiyorum”

Galatasaray’ın devre arasında Milan’dan kadrosuna kattığı tecrübeli golcü Alvaro Morata, takımdan ayrılmak istediğini açıkladı. Teknik heyet ve Başkan Dursun Özbek ile görüşen İspanyol oyuncu, kiralık sözleşmesi devam etmesine rağmen takımda mutsuz olduğunu ve ayrılması halinde kolaylık sağlanması için talepte bulundu.

“OSİMHEN KALIRSA GALATASARAY’DAN GİDİYORUM.”

Yıldız oyuncunun geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında az forma şansı bulması ve gelmeden önce kendisine verilen 4-4-2 sistemi ile oynayacağız sözünün tutulmaması sebebiyle mutsuz olduğu öğrenildi. İspanyol forvetin yakın çevresine “Osimhen kalırsa Galatasaray’dan gidiyorum.” dediği iddia edildi.

MİLAN’I DA İSTEMİYOR! AMACI İSPANYA…

Bonservisi hala Milan’da olan 32 yaşındaki golcünün, İtalya’ya da dönmeyip, doğrudan İspanya’nın yolunu tutacağı ve sürekli oynayabileceği bir kulübe gitmek istediği öğrenildi.