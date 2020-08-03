İspanyol kulübü Espanyol'dan "küme düşme kaldırılsın" talebi

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbol dünyasının olağanüstü bir dönemden geçtiği belirtildi.
Takımların salgın sonrasında adil şartlarda mücadele etmediği savunularak, "Espanyol Kulübü, 2019-2020 sezonu için düşme uygulamasının kaldırılmasını savunmaktadır." denildi.
La Liga'yı son sırada tamamlayan Katalan ekibi, Leganes ve Mallorca ile birlikte La Liga 2'ye düşmüştü.
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