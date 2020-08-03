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İspanyol kulübü Espanyol'dan "küme düşme kaldırılsın" talebi

İSPANYA HABERLERİ  | 03.08.2020 19:29 | Son Güncelleme

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) küme düşen ekiplerden olan Espanyol, bu sezon için küme düşmenin kaldırılmasını talep etti.

İspanyol kulübü Espanyol'dan "küme düşme kaldırılsın" talebi

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbol dünyasının olağanüstü bir dönemden geçtiği belirtildi.

Takımların salgın sonrasında adil şartlarda mücadele etmediği savunularak, "Espanyol Kulübü, 2019-2020 sezonu için düşme uygulamasının kaldırılmasını savunmaktadır." denildi.

La Liga'yı son sırada tamamlayan Katalan ekibi, Leganes ve Mallorca ile birlikte La Liga 2'ye düşmüştü.

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