İspanyol oyuncudan maç sonunda olay itiraflar! "Maçı biz hak ettik, Türkiye ile oynamak her zaman zordur"

İspanya'da Aleix Garcia, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Milli takımımız hakkında övgülerde bulunan Garcia, "Nerede oynarsanız oynayın, Türkiye ile oynamak zordur." ifadelerini kullandı.

Emre Şen

İspanya’nın A Milli Takımımız ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından konuşan Aleix Garcia, maçın beklediklerinden daha zor geçtiğini söyledi.

"HAK EDEN TARAF BİZDİK"

Maçı hak eden taraf olduklarını söyleyen Aleix Garcia, “Bunu neredeyse garantilediğimizi biliyorduk, galibiyeti taraftarlarımıza hediye etmek istiyorduk. Birçok pozisyon ürettik ama top bir türlü içeri girmedi. Bence bugün maçın hak eden tarafı bizdik.” ifadelerini kullandı.

"ÇOK FAZLA KONTRA VERDİK"

İspanyol oyuncudan maç sonunda olay itiraflar! "Maçı biz hak ettik, Türkiye ile oynamak her zaman zordur" 1

Türkiye’nin hızlı geçişlerde kendilerini zorladığını belirten İspanyol orta saha, “Bunu ayarlamamız ve videolara bakmamız gerekecek çünkü gerçekten çok fazla kontra yaptılar. Muhtemelen onların oyunlarını daha erken kesmemiz gerekiyordu. Biz her zaman oynamak isteyen bir takımız ve bazen boşluk bırakıyoruz ama genel olarak baktığımda galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum.” dedi.

Finalissima’da Arjantin ile oynayacak olmalarına da değinen Garcia, “Mart ayında çok heyecan verici bir turnuva geliyor. Bir kupa daha kazanabileceğimiz bir organizasyon. Takım her maçta herkesle yarışabileceğini gösteriyor. Şimdi kulüplerimize odaklanmamız ve Mart ayına hazır olmamız gerekiyor.” şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE HER ZAMAN SERTTİR"

Türkiye’nin her zaman fiziksel olarak güçlü bir oyun ortaya koyduğunu vurgulayan Garcia, “Türkiye her zaman serttir, oyunun bir parçası bu. Oynadığım oyundan memnunum. Harika bir eleme başarısıyla eve dönüyoruz.” sözleriyle açıklamalarını tamamladı.

