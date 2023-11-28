İspanyol taraftarlarını güldüren olay! Sergio Ramos'un VAR kontrolü sonrası yaşadıkları gündeme oturdu

İspanya Ligi'nde ilginç bir olay yaşandı. Sergio Ramos, gördüğü ikinci sarı kartın iptali için hakemden VAR'a gitmesini istedi. Hakem pozisyonu VAR’da izlemeye gitti. Pozisyonu izleyen hakem sarı kartı iptal edip direkt kırmızı kart verdi.

TAKIM ARKADAŞLARI BİLE GÜLDÜ

Gördüğü sarı kartın iptal edilmesi için beklenti içine giren Ramos'un direkt olarak kırmızı kart görmesi sonrası takım arkadaşları da saha içinde kendini tutamadı ve gülmeye başladı.

İTİRAZ ETMEDEN SAHADAN AYRILDI

VAR kontrolü sonrası direkt olarak kırmızı kart gören Ramos hakeme itiraz etmeden sahadan ayrıldı.





