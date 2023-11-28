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İspanyol taraftarlarını güldüren olay! Sergio Ramos'un VAR kontrolü sonrası yaşadıkları gündeme oturdu

28.11.2023 10:14 | Son Güncelleme:
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Sergio Ramos, Real Sociedad karşısında gördüğü ikinci sarı kartın iptali için hakemden VAR'a gitmesini istedi. Hakem VAR kontrolünden sonra Sergio Ramos'a direkt kırmızı kart verdi.

Sergio Ramos

Sergio Ramos

İSP İspanya
Yaş: 37 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Sevilla
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İspanya Ligi'nde ilginç bir olay yaşandı. Sergio Ramos, gördüğü ikinci sarı kartın iptali için hakemden VAR'a gitmesini istedi. Hakem pozisyonu VAR’da izlemeye gitti. Pozisyonu izleyen hakem sarı kartı iptal edip direkt kırmızı kart verdi.

TAKIM ARKADAŞLARI BİLE GÜLDÜ

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Gördüğü sarı kartın iptal edilmesi için beklenti içine giren Ramos'un direkt olarak kırmızı kart görmesi sonrası takım arkadaşları da saha içinde kendini tutamadı ve gülmeye başladı.

İTİRAZ ETMEDEN SAHADAN AYRILDI

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VAR kontrolü sonrası direkt olarak kırmızı kart gören Ramos hakeme itiraz etmeden sahadan ayrıldı.

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Sergio Ramos sevilla sarı kart ligi
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