İspanyol teknik direktör Pep Guardiola'dan Gazze'ye destek

Manchester Üniversitesi'nden fahri doktora ünvanı alan İspanyol teknik adam, törende yaptığı konuşmada, Gazze'de yaşananların acı verici olduğunu belirtti. Guardiola, insan haklarını savunmanın bir ideoloji değil, yaşam sevgisi meselesi olduğunu ifade etti.

İspanyol teknik adam, Gazze'de yaşananların tüm insanlığı ilgilendirdiğini belirterek, "Dört yaşındaki kız ve erkek çocuklarının bombalarla öldürüldüğünü ya da hastanede hayatını kaybettiğini görüyoruz." dedi.

Gazze'de ölen çocukların insanlık adına utanç verici olduğunu söyleyen 54 yaşındaki teknik adam, "Bu meselenin bizim işimiz olmadığını düşünebilirsiniz ama dikkatli olun, bir sonraki dört veya beş yaşındaki çocuklar bizim olacak. Gazze'deki bebeklerin başına gelen korkunç olayları gördükten sonra her sabah uyandığımda çocuklarımı görüyorum." ifadelerini kullandı.