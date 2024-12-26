İspanyollar bombayı patlattı! "Bunun hayali kuruluyor..." Arda Güler'in Real Madrid kariyerini değiştirecek o detay!

2023 yılında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, kış transfer döneminin yaklaşmasıyla yeniden transfer haberlerinin odağı oldu. Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in ingiliz futbolcusu Bukayo Saka'nın son oynanan Crystal Palace maçında sakatlanmasıyla birlikte İspanyol basınından çok konuşulacak bir haber kaleme alındı.

FORMA SÜRESİNDE CİDDİ ARTIŞ

Sezonun ilk çeyreğinde formasından bir hayli uzak kalan Arda Güler, yılın sonuna doğru oyun süresini ciddi anlamda arttırdı. Özellikle Carlo Ancelotti'nin açıklamalarıyla oluşan bu süreçte Güler, son zamanlarda ilk 11'de bile başladı.

ARALIK AYINDA ONDAN DAHA İYİSİ OLMADI

Öte yandan Arda Güler, Lamine Yamal (FC Barcelona) ve Ilaix Moriba'yı (RC Celta) gibi isimleri yapılan oylamada geride bırakarak kariyerinde ilk kez "Ayın En İyi 23 Yaş Altı Oyuncusu" ödülünü kazandı.

Aralık ayında 5 maçta forma şansı bulan Güler, Getafe ağlarını bir kez havalandırırken, Rayo Vallecano maçında ise 2 asist yapmıştı.

İSPANYOLLAR BOMBAYI PATLATTI

Real Madrid'e transfer olduğu günden beridir her transfer sezonunda gelceği manşet olan milli oyuncumuz Arda Güler'in İspanyol basını tarafından yaşının genç olduğu için daha fazla süre alarak gelişim sağlması gerektiğini vurguluyor.

Bir diğer yandan İspanyol basınından Defensa Central'de kaleme alınan habere göre, Bukayo Saka'nın Arsenal'in son lig maçında sakatlanması üzerine teknik direktör Mikel Arteta'nın o bölgede Arda Güler'i istediği öne sürüldü.

"ARTETA BUNUN HAYALİNİ KURUYOR"

Yapılan haberin içeriğinde, "Arsenal, iki sakatlığı doğruladıktan sonra, hasar görmüş kadrosunu güçlendirmek için kış transfer dönemine bakıyor. Mikel Arteta şimdiden bir Real Madrid oyuncusuyla sözleşme imzalamanın hayalini kuruyor.

Bukayo Saka ve Raheem Sterling'in sakatlıkları, Arteta'nın da onayıyla İngiliz ekibinin önümüzdeki haftalarda transfer yapmayı göz ardı etmemesine neden oldu. Bu isimler ve söylentiler arasında, İspanyol hocanın çok beğendiği bir Real Madrid oyuncusu güçlü bir şekilde ortaya çıkıyor.

Dolayısıyla, bu sakatlıklar göz önüne alındığında Arteta sağ kanatta oynayabilen ama aynı zamanda orta sahaya da yardım edebilen Arda Güler'i kiralamakla çok ilgileniyor.

Bukayo Saka ve Raheem Sterling'in sakatlıkları Arda Güler'i Arsenal ve özellikle de Mikel Arteta için en çok aranan oyunculardan biri haline getirdi. Ancak Türk yıldız, İngiliz ekibinin imkânsız bir rüyası olarak kalabilir. Zira Madrid, oyuncuyu göndermek istemiyor." ifadeleri kullanıldı.

BU SEZON ARDA GÜLER

Bu sezon ise eflatun - beyazlı formayı 20 maçta sırtına geçiren genç yıldız, söz konusu müsabakalarda 1 kez rakip fileleri havalandırırken, 3'de asist katkısı verdi.