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İspanyollar duyurdu, Hasan Arat'ın taraftara hediyesi Luka Modric! Beşiktaş ilgileniyor...

15.12.2023 10:19 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta ara transfer döneminin yaklaşmasıyla transfer iddiaları hız kazanırken, gündeme gelen isimlerden biri de Real Madrid'in yıldız futbolcusu Luka Modric oldu. İşte detaylar...

Luka Modric

Luka Modric

HIR Hırvatistan
Yaş: 38 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Beşiktaş yönetiminde yaşanan köklü değişiklik sonrası transfer iddiaları da ardı ardına ortaya atılmaya devam ederken, gündemdeki son iddia herkesi heyecanlandıracak cinsten.

İspanyol haber kaynağı El Gol'ün haberine göre; Yıldız oyuncu Luka Modric'in takımdan ayrılma ihtimali güçlenirken yeni adresi Türkiye...

BEŞİKTAŞ & MODRIC...

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Haberde, 'Beşiktaş'ın tüm zamanların en iyi Real Madrid oyuncularından biriyle sözleşme imzalamanın mutluluğunu yaşamak istiyor' ifadeleri kullanıldı.

“ÜST DÜZEY OYNAMAYI TERCİH EDER”

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Ayrıca haberde "Orta saha oyuncusunun istediği hem eğlenirken hem de emekliliğini düşüneceği para kazanmaksa iyi seçenek Arabistan. Ancak Modric'in para kazanmaktan çok üst düzey oynamayı tercih edeceği tahmin etmek zor değil." denildi.

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