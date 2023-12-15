İspanyollar duyurdu, Hasan Arat'ın taraftara hediyesi Luka Modric! Beşiktaş ilgileniyor...

Beşiktaş yönetiminde yaşanan köklü değişiklik sonrası transfer iddiaları da ardı ardına ortaya atılmaya devam ederken, gündemdeki son iddia herkesi heyecanlandıracak cinsten.

İspanyol haber kaynağı El Gol'ün haberine göre; Yıldız oyuncu Luka Modric'in takımdan ayrılma ihtimali güçlenirken yeni adresi Türkiye...

BEŞİKTAŞ & MODRIC...

Haberde, 'Beşiktaş'ın tüm zamanların en iyi Real Madrid oyuncularından biriyle sözleşme imzalamanın mutluluğunu yaşamak istiyor' ifadeleri kullanıldı.

“ÜST DÜZEY OYNAMAYI TERCİH EDER”

Ayrıca haberde "Orta saha oyuncusunun istediği hem eğlenirken hem de emekliliğini düşüneceği para kazanmaksa iyi seçenek Arabistan. Ancak Modric'in para kazanmaktan çok üst düzey oynamayı tercih edeceği tahmin etmek zor değil." denildi.





