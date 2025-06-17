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İspanyollar Galatasaray'ı hedef aldı! Alvaro Morata'nın mutsuzluğunu Okan Buruk'a yıktılar...

Galatasaray'da yeni sezon öncesi hazırlıklar son sürat devam ediyor. Leroy Sane'yi renklerine bağlayarak transfer dönemine hızlı bir giriş yapan sarı-kırmızılılara Alvaro Morata'dan kötü haber geldi.

İspanyollar Galatasaray'ı hedef aldı! Alvaro Morata'nın mutsuzluğunu Okan Buruk'a yıktılar...
Emre Şen
Alvaro Morata

Alvaro Morata

İSP İspanya
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Sezonu çifte kupayla kapatan Galatasaray'da gözler iç transfere çevrildi. Takımdan kimin gidip gitmeyeceği merak konusu olmuşken kötü haber İspanyol yıldız Alvaro Morata'dan geldi.

İSPANYOLLAR YAZDI: MORATA AYRILIYOR

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Galatasaray'da Osimhen belirsizliği yaşanırken, forvette eksik durumda olan sarı-kırmızılılara bir kötü haber de Alvaro Morata'dan geldi. İspanyol basınında çıkan haberlere göre; Morata, Galatasaray'dan ayrılmayı ciddi şekilde kafasına koydu.

'SEBEBİ OKAN BURUK'UN SİSTEMİ'

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İspanyol medyasında yer alan haberde, "Kesin nedenleri bilinmemekle birlikte, Galatasaray çevresine yakın kaynaklar, Morata'nın karmaşık bir durumdan ve istikrarsız bir performanstan bahsediyorlar. Bu durumun nedeni büyük olasılıkla teknik direktör Okan Buruk'un, Morata'nın özelliklerini ortaya çıkaramayan oyun sistemidir. Belki de diğer forvetlerin varlığı ve çok fiziksel bir şampiyonanın baskısı da Morata'nın Türk kulübünden ayrılma isteğine katkıda bulunmuştur." ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray Alvaro Morata
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