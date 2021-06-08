İspanyollar, Marcelo transferini duyurdu!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaların ardından taraftarların dört gözle beklediği fırsat sol bek transferi, İspanyol devi Real Madrid’in yıldız ismi Marcelo.

İspanyol basınında çıkan haberler ise Fenerbahçe’nin oyunca net bir ilgisi olduğu yönünde. Todofichajes’te yer alan habere göre Fenerbahçe, yıllık 4.5 milyon Euro’dan 2 yıllık sözleşme önerdi.

İspanyol basınında Marcelo’nun birçok talibi olduğu belirtilirken bu kulüpler arasında Fenerbahçe’nin güçlü bir aday olduğunun altı çiziliyor. Marcelo’nun kariyerinde yeni arayışlar içerisinde olduğu ve Mesut Özil faktöründen dolayı da Fenerbahçe’yi tercih edebileceği belirtiliyor.

Marcelo haberleri üzerine sarı lacivertli taraftarlar, oyuncunun kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımların altını ‘’Come to Fenerbahçe’’ yorumuyla donatıyor.



