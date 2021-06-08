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İspanyollar, Marcelo transferini duyurdu!

08.06.2021 20:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Gündemine birçok ismi alan sarı lacivertlilerde taraftarları en heyecanlandıran isimlerin başında Real Madrid'in yıldız ismi Marcelo geliyor. Marcelo'nun Fenerbahçe'ye transfer ihtimali, İspanyol basınında çıkan haberlerle daha da güçleniyor. İşte Todofichajes’te yer alan habere göre Fenerbahçe'nin Marcelo teklifi ve yaşanan son gelişmeler...

İspanyollar, Marcelo transferini duyurdu!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaların ardından taraftarların dört gözle beklediği fırsat sol bek transferi, İspanyol devi Real Madrid’in yıldız ismi Marcelo.

İspanyol basınında çıkan haberler ise Fenerbahçe’nin oyunca net bir ilgisi olduğu yönünde. Todofichajes’te yer alan habere göre Fenerbahçe, yıllık 4.5 milyon Euro’dan 2 yıllık sözleşme önerdi.

İspanyol basınında Marcelo’nun birçok talibi olduğu belirtilirken bu kulüpler arasında Fenerbahçe’nin güçlü bir aday olduğunun altı çiziliyor. Marcelo’nun kariyerinde yeni arayışlar içerisinde olduğu ve Mesut Özil faktöründen dolayı da Fenerbahçe’yi tercih edebileceği belirtiliyor.

Marcelo haberleri üzerine sarı lacivertli taraftarlar, oyuncunun kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımların altını ‘’Come to Fenerbahçe’’ yorumuyla donatıyor.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü
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