İspanyolların en sevilen yemeği patatesli tortilla tarifi nasıl yapılır?

İspanyol mutfağının dünyaca ünlü tabağı patatesli tortilla (omlet), her yıl 9 Mart'ta uluslararası bir gün olarak kutlanıyor. İspanyolların yüzde 50'sinden fazlasının "en sevdiği yemek" olarak bilinen patatesli tortillanın geçmişi 11. yüzyıla kadar dayanıyor. Peki bu lezzetli yemek nasıl yapılıyor? İşte tüm detaylarıyla patatesli tortilla tarifi:

PATATESLİ TORTİLLA TARİFİ

Malzemeler:

3 adet büyük boy patates

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet orta boy soğan

3 adet yumurta

1/2 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

Yapılışı:

Kabuğunu soyduğunuz patatesleri, halka şeklinde ve ince ince dilimleyin. Bol suda yıkayıp, kuruladıktan sonra bir kenarda bekletin.

Kuru soğanı yarım ay şeklinde piyazlık doğrayın. Yumurtaları, derin bir kapta tuz ve karabiber ilavesi ile çırpın. Karıştırma kabının derin olması daha sonra çok işimize yarayacak.

Zeytinyağını, kenarları sığ olmayan teflon bir tencerede kızdırın. Piyazlık doğranmış soğanları ekleyin ve 2- 3 dakika kadar kavurun.

İnce ince dilimlediğiniz patatesleri ekleyin ve kapağını kapattığınız tencerede kısık ateşte, yumuşayana kadar pişirin.

Diriliği giden ve hafif bir renk alan soğanlı patates karışımını, çırpılmış yumurtaların bulunduğu kaba aktarın. Patatesleri incitmeden hafif bir şekilde harmanladığınız karışımı tekrar tencereye alın.

Omlet harcının üzerini bir spatula yardımıyla düzeltin. Sulanmaması için kapağı açık şekilde yumurtalar tamamen katılaşana kadar pişirin.

Pasta görünümü alan ve kabaran omleti, bir servis tabağı ile ters çevirip çıkardıktan sonra diğer yüzünü de 3- 4 dakika kadar kızartın.

Dev, patatesli omletiniz hazır, sıcak olarak dilimledikten sonra servis edebilirsiniz. Şenlikli sabah kahvaltılarınızda sevdiklerinizle ile paylaşın.

(AA)

