Isparta'daki konseri iptal edilen Melek Mosso isyan etti: Karanlığı ve sapıklığı...

Şarkıcı Melek Mosso'nun Isparta'da konser vereceğini duyan İslamcı Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı ortak açıklama yaparak tepki göstermişti. Sivil toplum kuruluşlarının açıklamaları sonrası Isparta Belediyesi, festival programında değişiklik yaptı ve Melek Mosso konserini iptal etti.

Melek Mosso bu haber sonrası çileden çıktı. Sosyal medyada belediyeye tepkiler yaparken şarkıcı da şu paylaşımı yaptı:

"Ben bu ülkenin kadınıyım. Fikirlerimle, vizyonumla, hayallerimle her yeni gün geleceğe sanatımı işliyorum. Genci yaşlısı milyonlarca sevenim var. Birkaç kendini bilmeze kalmadı benim ahlakımı sorgulamak, kadınlık onuruma laf atmak. Bu zihniyetteki insanlar kendi yüreklerindeki karanlığı ve sapıklığı bizim hayatımıza da sokmaya çalışıyorlar ama buna asla izin vermeyeceğim, vermeyeceğiz… Ben Isparta'ya elbet gidecek ve şarkılarımı söyleyeceğim. Bugün olmazsa yarın sarılacak kalplerimiz."



