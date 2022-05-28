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Isparta'daki konseri iptal edilen Melek Mosso'nun ardından Funda Arar ve Derya Uluğ da konsere çıkmama kararı aldı!

28.05.2022 20:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Melek Mosso'nun Isparta'da konser vereceğini duyan İslamcı Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı ortak açıklama yaparak tepki göstermişti. Konseri iptal edilen Melek Mosso'nun ardından Funda Arar ve Derya Uluğ da Isparta'da düzenlenecek olan konserlerine çıkmayacaklarını duyurdu.

Isparta'daki konseri iptal edilen Melek Mosso'nun ardından Funda Arar ve Derya Uluğ da konsere çıkmama kararı aldı!

Şarkıcı Melek Mosso'nun Isparta'da konser vereceğini duyan İslamcı Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı ortak açıklama yaparak tepki göstermişti. Sivil toplum kuruluşlarının açıklamaları sonrası Isparta Belediyesi, festival programında değişiklik yaptı ve Melek Mosso konserini iptal etmişti.

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'BUGÜN OLMAZSA YARIN SARILACAK KALPLERİMİZ'

Melek Mosso bu haber sonrası sosyal medyada belediyeye tepki göstermiş ve şu paylaşımda bulunmuştu:

"Ben bu ülkenin kadınıyım. Fikirlerimle, vizyonumla, hayallerimle her yeni gün geleceğe sanatımı işliyorum. Genci yaşlısı milyonlarca sevenim var. Birkaç kendini bilmeze kalmadı benim ahlakımı sorgulamak, kadınlık onuruma laf atmak. Bu zihniyetteki insanlar kendi yüreklerindeki karanlığı ve sapıklığı bizim hayatımıza da sokmaya çalışıyorlar ama buna asla izin vermeyeceğim, vermeyeceğiz… Ben Isparta'ya elbet gidecek ve şarkılarımı söyleyeceğim. Bugün olmazsa yarın sarılacak kalplerimiz."

FUNDA ARAR VE DERYA ULUĞ DA KONSERLERİNİ İPTAL ETTİ

Melek Mosso'nun konserinin iptalinin ardından Isparta'da konser verecek olan Funda Arar ve Derya Uluğ da konserlerini iptal etme kararı aldı.

Funda Arar, Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Çok değerli Isparta’lılar. 5 Haziran Pazar akşamı, konserde sizlerle beraber olamayacağız. Başka konserlerde buluşmak üzere…"

Derya Uluğ ise konsere çıkmayacağını sosyal medya hesabından şu sözlerle açıkladı:

"Bizlerle buluşmayı bekleyen Isparta halkına sevgilerimi yolluyorum. Başka bir zamanda birlikte şarkılar söyleyeceğiz"

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Anahtar Kelimeler:
Isparta Derya Uluğ Funda Arar Melek Mosso
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