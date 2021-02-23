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Isparta’da 4. kattan düşen genç kız hayatını kaybetti

23.02.2021 17:48 | Son Güncelleme:
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Isparta’da bir apartmanın 4.

Isparta’da bir apartmanın 4. kat balkonundan beton zemine düşen genç kız hayatını kaybetti.
Olay saat 15.00 sıralarında Pirimehmet Mahallesi 1721 sokak üzerindeki 5 katlı bir binanın 4’üncü katında meydana geldi. İddiaya göre, balkona çıkan Kadriye Atabek (15), bir süre sonra dengesini kaybederek, beton zemine düştü. Atabek’in düştüğü görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Atabek’in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri de Kadriye Atabek’in düştüğü balkon ile beton zeminde detaylı inceleme gerçekleştirdi.
Kadriye Atabek’in cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından otopsi yapılmak üzere Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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