Isparta'da depremzede öğrenci Ayşe'ye doğum günü sürprizi

Deprem bölgesinden Isparta'ya gelen yaklaşık 2 bin 300 öğrenci kentteki çeşitli okullarda eğitim-öğretime devam ediyor.

Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur ve öğretmenler Adıyaman'dan gelen 11 yaşındaki depremzede öğrenci Ayşe Rüzgar'ın ders esnasında doğum gününü kutladı.

Kutlamada Rüzgar'a ve sınıf arkadaşlarına hediye takdim edildi, pasta kesildi.

Baydur, gazetecilere, kente gelen depremzede öğrencilerin okullara yerleştirildiğini söyledi.

Öğrencilerin ilk etapta çeşitli ihtiyaçlarının olduğunu ancak bu ihtiyaçların tamamlandığını belirten Baydur, "Şu anda çocuklarımız sosyokültürel gelişimleri, onların moral motivasyonlarının yükselmesi adına birtakım çalışmalar yapıyoruz. Okulumuzda bugün doğum günü olan Ayşe Rüzgar öğrencimize sürpriz yapmak istedik. Kendisinin okula adaptasyon konusunda problemleri vardı. Gördük ki bugün sınıfına, arkadaşlarına ve öğretmenine alışmış. Gayet güzel bir şekilde eğitim öğretimine devam ediyor." diye konuştu.

Afetzede öğrenci Ayşe Rüzgar ise depremde evlerinin yıkıldığını dile getirerek "Yıkımda ölenler oldu. Çok kötü bir duygu. Bana böyle bir sürpriz yaptığınız için teşekkür ediyorum. Bu kötü şeylerden sonra böyle bir şey olması çok güzel bir duygu. Her şey için çok teşekkür ediyorum." dedi.

