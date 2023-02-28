Isparta'da evde çıkan yangında ölen 2'si çocuk 3 kişi için mahkemeden tazminat kararı

Isparta 1. İdare Mahkemesinde çocukların annesi Cemile, baba Süleyman ve ağabeyleri Hüseyin Altınbaş'ın açtığı davada karar verildi.

Mahkeme heyeti, yangında Yalvaç itfaiyesinin ihmalleri olduğu gerekçesiyle baba Süleyman Altınbaş için 445 bin 915, anne Cemile Altınbaş için de 649 bin 850 lira maddi tazminat, ayrıca davacı her birey için 180 bin lira manevi tazminat olmak üzere toplam 1 milyon 635 bin 765 lira tazminat ödenmesini kararlaştırdı.

OLAY

Yalvaç ilçesi Salur Mahallesi'nde 7 Şubat 2020'de Süleyman Altınbaş'a ait kerpiç evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, yangında, Hanım (18), Tuğçe (16) ve Faruk Altınbaş (4) hayatını kaybetmişti. İhmali olduğu iddiasıyla haklarında dava açılan 7 itfaiyeci ise beraat etmişti.

