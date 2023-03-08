Isparta'da mesleki eğitim öğrencilerinden depremzede öğrencilere kuaförlük hizmeti

İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, gazetecilere, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan depremlerden etkilenenlerin kente gelmesiyle tüm eğitim kurumlarının üzerine düşen görev ve sorumluklarla hareket ettiğini söyledi.

Mesleki eğitim birimine bağlı öğrencilerin Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kuaförlük hizmeti sunduğunu belirten Baydur, "Öğrencilerimiz haftada bir gün okula gidip diğer günler sektörde çalışmalarını sürdürüyor. Kuaförlük eğitimi alan öğrencilerimiz, kentimizde bulunan 2 bin 189 depremzede öğrenciye kuaförlük alanında hizmet ediyor. Öğrencilerimiz zaman zaman bazı velilerin de taleplerine geri çevirmiyor." dedi.

Kentte deprem bölgesinden gelen mesleki eğitim öğrencilerinin de bulunduğunu aktaran Baydur, bu bireylerin de çalışmalara katıldığını dile getirdi.

Öğrencilerden Kemal Sevingün, anlamlı bir iş yaptıklarını ve bundan dolayı gurur duyduklarını belirtti.

