Isparta'da vatandaşlar kan bağışı noktalarında yoğunluk oluşturdu

Türk Kızılayın Kaymakkapı Medyanı ile Piri Mehmet Mahallesi'ndeki kan alım merkezlerine gelenler, deprem bölgesindeki kan ihtiyacının karşılanmasına katkı sunmak için sıraya girdi. Yoğunluk oluşturan gönüllülerin, kan alımı sürüyor.

Bağışçılardan İbrahim Büyük, gazetecilere, depremzedelere yardım için kan bağış merkezine geldiğini söyledi.

Doğal afet dönemlerinde dayanışmanın önemli olduğunu belirten Büyük, "Hayatını kaybedenleri Allah rahmet eylesin, yaralılara şifa olsun. Bizler de kan bağışında bulunarak, oradaki vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ülkemizin böylesi zor durumlarında destek önemli. Herkesi kan bağışına davet ediyorum." dedi.

