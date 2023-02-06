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Isparta'da vatandaşlar kan bağışı noktalarında yoğunluk oluşturdu

06.02.2023 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'da, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından kan ihtiyacının karşılanması amacıyla kurulan noktalarda yoğunluk oluştu.

Türk Kızılayın Kaymakkapı Medyanı ile Piri Mehmet Mahallesi'ndeki kan alım merkezlerine gelenler, deprem bölgesindeki kan ihtiyacının karşılanmasına katkı sunmak için sıraya girdi. Yoğunluk oluşturan gönüllülerin, kan alımı sürüyor.

Bağışçılardan İbrahim Büyük, gazetecilere, depremzedelere yardım için kan bağış merkezine geldiğini söyledi.

Doğal afet dönemlerinde dayanışmanın önemli olduğunu belirten Büyük, "Hayatını kaybedenleri Allah rahmet eylesin, yaralılara şifa olsun. Bizler de kan bağışında bulunarak, oradaki vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ülkemizin böylesi zor durumlarında destek önemli. Herkesi kan bağışına davet ediyorum." dedi.

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