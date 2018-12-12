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Ispartalı kadınlardan harika bir üretim: Ekmeğe sürülebilen şokelma

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 12.12.2018 14:51 | Son Güncelleme

Eğirdir Belediyesi'nde çalışan kadınların rendelenmiş elma, elma konsantresi, karbonat ve süt karışımından yaptıkları, sürülebilen bir yiyecek olan ürüne 'Şokelma' adı verildi.

Ispartalı kadınlardan harika bir üretim: Ekmeğe sürülebilen şokelma

Türkiye'nin elma üretim merkezlerinden biri olan, 'Cittaslow- Sakin Şehir' unvanına sahip Eğirdir'de, elmadan yeni bir ürün geliştirildi.

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Türkiye’nin elma üretim merkezlerinden biri olan, ‘Cittaslow-Sakin Şehir’ unvanına sahip Eğirdir’de, elmadan yeni bir ürün geliştirildi. Eğirdir Belediyesi çalışanlarının rendelenmiş elma, elma konsantresi, karbonat ve süt karışımından yaptıkları, sürülebilen bir yiyecek olan ürüne ‘Şokelma’ adı verildi. Belediye tarafından üretilen yöresel ürünlerin satıldığı markette yerini alan Şokelma’yı, Eğirdir Belediye Başkanı Ömer Şengöl tanıttı. Başkan Ömer Şengöl, hem ekmeğin üzerine sürülerek tüketilebilecek, hem de sade yenebilecek Şokelma’yı kendisi de tattı.

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Başkan Ömer Şengöl, "Herhalde Türkiye’de ilk defa biz yapıyoruz. Bunun da adını ‘Şokelma’ koyduk. Çok acayip bir ürün oldu. Tüketim esnasında isteğe bağlı olarak yalnız ekmeğe sürülerek değil, diğer şekillerde de tüketebilir. Bunda da süt, elma konsantresi ve karbonat var. Beslenme uzmanlarının mükemmel olduğunu söyleyeceği bir ürün oldu. Bunun üzerine değişik kuruyemişler serpilerek tüketilebilir. Küçük ambalajlarda yapıyoruz, yiyen memnun olursa büyüğünü zaten alır" dedi.

İnsanlara, sabah kahvaltısı, ara öğünler, öğle ve akşam yemeklerinde tüketebileceği ürünleri hazırladıklarını vurgulayan Başkan Şengöl, "Amacımız bir tane daha fazla elmayı sağlıklı besin olarak tercih edenlere sunmak. Annemizin, ninemizin yaptığı usullerle bu maddeleri üretiyoruz. Koruyucu ürünlerden usananların bizi tercih edeceklerini düşünüyorum" diye konuştu.

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Eğirdir’de ayva tatlısına rakip elma tatlısı da yaptıklarını aktaran Başkan Şengöl, şöyle konuştu: "Yiyenler çok memnun. Elma tatlısında elma, elma suyu konsantresi ve limon tuzu, bunun dışında hiçbir koruyucu madde ve şeker yok. Sade yenebildiği gibi fındık, fıstık, ceviz, badem ve tahinle yenilebiliyor. Mevsimine göre dondurma veya camız kaymağıyla mükemmel tüketimi var. Elma tatlısının dışında elma çorbası var. ‘Elmanın çorbası olur mu hiç’ deniyor. Yiyenler çok memnun, turşusunu yaptık, herkes memnun. Sirkesini yaptık, her yeme içme uzmanının tavsiye ettiği bir ürün. Elmanın pekmezini yaptık. Cipsini yapmak düşüncesindeyiz. Anadolu’nun pek çok yerinde pestil olarak bilinen ürün var. Kayısıdan, erikten, şeftaliden yapılıyordu. Biz bu ürünü elmadan elde ettik. Sonuç olarak aklımıza ne geliyorsa, mümkün olduğu kadar elmayı, yerel ürünleri pişmiş olarak sofralarda tatlı, salata, çorba ve et yemeklerinin veya sebze yemeklerinin içinde tüketmeyi düşünüyoruz. Kendimiz ürettiğimize göre tüketimini de sağlamamız lazım. O bakımdan iyi bir iş yaptığımıza inanıyoruz" diye konuştu


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