Ispartalı kadınlardan harika bir üretim: Ekmeğe sürülebilen şokelma

Türkiye'nin elma üretim merkezlerinden biri olan, 'Cittaslow- Sakin Şehir' unvanına sahip Eğirdir'de, elmadan yeni bir ürün geliştirildi.

Türkiye’nin elma üretim merkezlerinden biri olan, ‘Cittaslow-Sakin Şehir’ unvanına sahip Eğirdir’de, elmadan yeni bir ürün geliştirildi. Eğirdir Belediyesi çalışanlarının rendelenmiş elma, elma konsantresi, karbonat ve süt karışımından yaptıkları, sürülebilen bir yiyecek olan ürüne ‘Şokelma’ adı verildi. Belediye tarafından üretilen yöresel ürünlerin satıldığı markette yerini alan Şokelma’yı, Eğirdir Belediye Başkanı Ömer Şengöl tanıttı. Başkan Ömer Şengöl, hem ekmeğin üzerine sürülerek tüketilebilecek, hem de sade yenebilecek Şokelma’yı kendisi de tattı.

Başkan Ömer Şengöl, "Herhalde Türkiye’de ilk defa biz yapıyoruz. Bunun da adını ‘Şokelma’ koyduk. Çok acayip bir ürün oldu. Tüketim esnasında isteğe bağlı olarak yalnız ekmeğe sürülerek değil, diğer şekillerde de tüketebilir. Bunda da süt, elma konsantresi ve karbonat var. Beslenme uzmanlarının mükemmel olduğunu söyleyeceği bir ürün oldu. Bunun üzerine değişik kuruyemişler serpilerek tüketilebilir. Küçük ambalajlarda yapıyoruz, yiyen memnun olursa büyüğünü zaten alır" dedi.